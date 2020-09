Aplicativo de exercícios cresce em 2020 e recebe aporte de US$ 25 mi

O aplicativo de exercícios físicos Freeletics recebe hoje (24) um aporte de 25 milhões de dólares. O investimento vem de uma rodada de captação série B e é liderado pela Jazz Venture Partners e pela Causeway Media Partners, firmas de investimento baseadas nos Estados Unidos.

A empresa cresceu em meio à pandemia do novo coronavírus. Nos últimos 18 meses, a empresa dobrou seu número de assinantes e atingiu 600 mil pagantes. No período, foram concluídos mais de 200 milhões de treinos no aplicativo. O número de usuários ativos diariamente também aumentou, chegando a triplicar em apenas 12 meses. No total, a Freeletics tem 48 milhões de usuários em 160 países. No Brasil, são 3 milhões de usuários registrados.

Com o novo aporte, a startup vai desenvolver novas tecnologias, apostar em novos negócios e expandir a presença global da empresa.

“Com nossa trajetória atual e forte eficiência de crescimento, este financiamento nos levará à próxima etapa de nossa jornada, fortalecendo grandes inovações de produtos e nossa expansão global”, afirma, em nota à EXAME, Daniel Sobhani, presidente global do Freeletics. “Agora, mais do que nunca, com os efeitos da covid-19, é crucial fornecermos a solução mais holística e personalizada que pudermos para ajudar as pessoas a se tornarem suas melhores versões fisicamente, mentalmente e emocionalmente.”

Daniel Sobhani: presidente da Freeletics, que recebeu aporte de 25 milhões de dólares em série B

Além de oferecer uma série de programas de treinamento físico para os assinantes, o aplicativo Freeletics também conta com um personal trainer virtual que orienta e estimula o usuário durante as atividades.

O aplicativo conta com uma série de rivais, mas vem despontando como um dos mais sofisticados do mercado de exercícios físicos.