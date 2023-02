Com novo edge data center em Fortaleza, a V.tal quer conectar a rede neutra do Brasil

Fortaleza é vista como a capital mais conectada do Brasil. O principal motivo são os 143 mil quilômetros de cabos submarinos de internet que atracam na região e concentram um rota intensa de dados.

Mas há uma nova justificativa para o título: a V.tal, empresa de rede neutra de fibra óptica oriunda da Oi, inaugurou na praia do Futuro, um conhecido ponto turístico da capital cearense, um novo edge data center no início do mês, seu segundo na região.

Chamado de “Big Lobster”, o novo edge data center está totalmente integrado à sua estação de chegada de cabos submarinos (CLS - Cable Landing Station) localizada na Praia do Futuro, com redundância de conexão, o que promove uma maior segurança na transmissão de dados em função de eventuais interferências externas.

O novo prédio com 5 mil m² foi construído em 10 meses de forma integrada ao outro edge data center da empresa, totalizando um parque com cerca de 7 mil m² de área construída, capacidade superior a 5MW e mais de 600 posições de racks.

São os espaços de racks que podem ser contratados por empresas e provedoras para alocar seus serviços mais próximos dos clientes. Nessa modalidade, a infraestrutura se torna realmente neutra e pode tornar mais barato para o contratante a alocação do seus dados por região.

Para entender melhor a importância dessa nova infraestrutura, é nela que encontra-se o PIX, o ponto de interconexão central no IXP (ponto de troca de tráfego), que proporciona a ligação direta entre provedores, permitindo que muitos sistemas autônomos (AS) troquem tráfego diretamente.

“Cerca de 90% do tráfego passa por Fortaleza, então a cidade tem tudo para se tornar a Virgínia do Brasil, com um investimento muito grande na parte de data center justamente pela chegada dos cabos submarinos”, destaca Cícero Olivieri, vice-presidente de engenharia da V.tal.

A empresa tem quatro cabos na cidade. Dois deles saem em direção ao Rio de Janeiro, um vem da Venezuela e outro de Bermudas, ambos para conexão com os Estados Unidos.

Com o lançamento, a V.tal passa a totalizar quatro edge data centers em operação. Dois em Fortaleza, um no Rio de Janeiro e outro em Barranquilla, na Colômbia.

Os sites são conectados por 26 mil quilômetros de cabos ópticos submarinos que ligam o Brasil à Argentina, Venezuela, Colômbia, Bermudas e aos Estados Unidos.

A V.tal também deu início ao projeto de implantação de um edge data center de 4MW na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que, como toda a região, concentra uma economia forte e vários polos tecnológicos, tendo localização privilegiada para atender clientes dos países do cone sul que fazem fronteira com o Brasil.

O terreno na capital gaúcha já foi adquirido pela companhia no final de 2022 e a construção de mais essa estrutura de edge computing integra o plano de expansão da V.tal.

*A reportagem viajou a Fortaleza, para a inauguração do novo data center, a convite da V.tal.