AMD revela linha Ryzen 6000S com poder gráfico 100% maior que antecessora

Nesta terça-feira, 4, a fabricante de processadores AMD aproveitou o aquecimento para a CES 2022, tradicional evento de tecnologia que ocorre amanhã, em Las Vegas, para apresentar a próxima geração de CPUs Ryzen 6000S.

Chamada pelo codinome "Rembrandt", em homenagem ao pintor holandês, os processadores voltados para notebooks terão variações com até 8 núcleos e 16 threads, e podem chegar a ter frequências de até 5,0 GHz, algo que seria inédito para os processadores, com ou sem vídeo integrado, da AMD.

Segundo a CEO da AMD Lisa Su, a linha 6000 "Rembrandt", além da força de processamento, deve dobrar o desempenho gráfico integrado oferecido pelos antecessores Ryzen 5000.

Com essa capacidade, o novo chip promete entregar performance competitiva com placas de vídeo dedicadas bem estabelecidas no segmento de entrada, superando com margem a Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, listada pela Steam como uma das mais usadas para jogos.

As APUs "Rembrandt" devem exigir um novo soquete chamado de FP7, fator que exigirá atualização nas placas-mãe e memórias RAM, e devem bater de frente com os processadores Alder Lake, da Intel, e M1, da Apple, com até 24 horas de autonomia de bateria.

Além disso, as novas APUs são baseadas na arquitetura Zen3 + em 6 nanômetros, que promete mais desempenho e eficiência energética, e também deve suportar memórias PCIe Gen4 e DDR5.