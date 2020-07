Amazon Prime Video tem novo recurso para brigar com a Netflix

Se você está cansado de compartilhar seu login da plataforma de streaming Amazon Prime Video com seus parentes e amigos e não saber direito em qual episódio daquela série você parou, seus problemas podem estar perto de chegar ao fim.

Segundo a Amazon, um novo recurso, semelhante ao utilizado pela Netflix, será lançado e permitirá que você crie até seis perfis dentro de uma só conta — cinco mais o perfil principal, considerado “padrão”. Também será possível fazer uma conta infantil, restringindo o tipo de conteúdo a ser visto pelo usuário.

Com isso, cada perfil terá suas recomendações pessoais, com base no que assistiu, seguindo os algoritmos comumente utilizados em aplicativos do tipo.

A atualização está sendo feita gradualmente por região.

Como criar perfis diferentes no Amazon Prime Video?

As recomendações de criação de um perfil no aplicativo são bastante simples.

Pelo computador: primeiro, acesso o menu “seletor de perfil” na página inicial do Prime Video, em seguida clique em “adicionar novo” para criar um perfil.

Pelo celular (tanto iPhone quanto Android): clique em minha área, na parte inferior da tela, acesso o menu “seletor de perfil”, clique no ícone “+” para criar um perfil novo.