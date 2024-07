Amazon Prime Day 2024: megapromoção oferece descontos de até 50%

A Amazon Prime Day, megapromoção anual restrita para assinantes do Prime do streaming, que dá direito a frete grátis nas compras da plataforma, começa hoje e vai até 21 de julho. Entre as ofertas estão dispositivos como Echo Show 5, Echo Dot 5ª geração e Echo Pop. Além desses gadgets, há promoções atraentes em diferentes categorias como casa, cuidados pessoais e limpeza, livros, entre outras.

Com descontos de até 50%, serão aceitos pagamentos via cartões de crédito (bandeiras Visa, Mastercard, Elo e American Express), cartões pré-pagos (bandeiras Visa, Mastercar, Elo e American Express), além de Boleto e Pix.

É um evento de descontos exclusivos para assinantes do Amazon Prime. A megapromoção traz ofertas de produtos das principais marcas do mercado e contempla diferentes categorias, desde itens de cozinha até eletrônicos e livros.

A primeira edição ocorreu nos EUA, no dia 15 de julho de 2015, para comemorar o 20º aniversário da empresa com os membros Prime e depois se espalhou por vários países onde a Amazon tem assinantes.

Quando começa o Prime Day 2024?

Embora já tenha algumas ofertas disponíveis desde segunda-feira, o Prime Day 2024 começa oficialmente nesta terça-feira, dia 16 de julho, e vai até domingo, dia 21 de julho. Diferentemente dos dois dias de anos anteriores, desta vez serão seis dias de preços especiais.

Como funciona o Prime Day 2024?

O Prime Day 2024 apresenta diversas ofertas para os assinantes do Amazon Prime. Elas são identificas com um selo ‘Oferta Prime Day”, que aparece na página de detalhes do produto, ao fazer uma busca no site ou aplicativo da empresa.

Veja algumas das principais ofertas do Prime Day 2024

Echo Buds (2ª Geração)

Os fones de ouvido sem fio e com cancelamento de ruído ativo e Alexa, estão com desconto de 50%. Portanto, estão custando R$ 448 e podem ser parcelados em até 12x de R$ 37,37 sem juros.

Echo Dot 5ª geração

Sendo o modelo mais recente do produto, o Echo Dot 5ª geração está com desconto de 30%, assim, o aparelho está custando R$ 299. O consumidor pode escolher entre as cores azul, branca e preta.

Kindle 11ª geração

Mais leve e com resolução de 300 ppi, a versão mais recente do Kindle está com desconto de 20%, sendo comercializado por R$ 399.

Echo Show 15: Smart Display Full HD de 15,6" com Alexa e experiência Fire TV

Com 13% de desconto, o aparelho está saindo por R$ 1.749. Podendo ser parcelado em até 12x de R$ 145,75 sem juros.

Ferro de passar roupa, Philips Walita a vapor Série 5000

O modelo de 110 volts está com desconto de 27%, saindo por R$ 289, enquanto o modelo de 220 volts está com 25%. Ambos podem ser parcelados em até 5x sem juros.

Fritadeira Airfryer Série 3000, Philips Walita, com 6.2 L de capacidade

Com desconto de 19% na cor preta, esta airfryer sai por R$ 453. Pode-se parcelar em até 9x de R$ 50,36 sem juros.

Lâmpada Filamento LED G95 Inteligente 6W 2200K e 27 Elgin Bivolt Ambar Luz

A lâmpada inteligente, com opções de luz amarela quente, vintage, retrô e decoração, está no Prime Day com desconto de 24%, custando R$ 65.

Fralda-calça Dia & Noite G 50 unidades MamyPoko

O pacote está com desconto de 17% no Prime Day, custando R$ 62. É necessário observar que a promoção vale para o tamanho G.

Caixa de Ferramentas DEWALT

A caixa de ferramentas DEWALT é resistente à água e também ganhou o selo do Prime Day. Com 41% de desconto, ela está disponível por R$ 42, mas é necessário observar que a oferta vale para cor amarela.

Ipad Apple 10ª geração com tela 10,9 polegadas | 64 GB

Ipad da Apple (10ª geração) com chip A 14 Bionic, tela Liquid Retina de 10,9 polegadas e 64GB de memória, com desconto de 25%, saindo por R$ 3.999 e podendo ser parcelado em até 10x de R$ 399,90 sem juros. Oferta para cor rosa.

Outras ofertas

- Mais 30% off em ferramentas das marcas WAP, Bosch e Vonder

- 35% de desconto em produtos de Casa Inteligente Positivo, Intelbras e Elgin

- Até 30% off em produtos de papelaria Faber-Castell, BIC e Stabilo, além de brinquedos e jogos. Além de descontos expressivos para alimentos e bebidas.