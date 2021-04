Amazon e Twitter, ainda impulsionados pela pandemia, divulgam balanços

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Os mercados globais recebem nesta quinta-feira, 29, os balanços de Amazon e Twitter, dois importantes players da tecnologia.

No caso da Amazon, os resultados são aguardados com certa ressalva. O fundador e até pouco tempo CEO, Jeff Bezos, deixou o cargo de presidente-executivo no início do ano e anulou o otimismo de Wall Street com essa primeira fase financeira da empresa.

Contudo, os analistas apontam que a chegada de Andy Jassy, o ex-chefe da AWS, traz tranquilidade e até um certo entusiasmo.

Acrescente na conta os mais de 100 bilhões em vendas que a empresa atingiu em 2020, a infeliz continuidade da pandemia — que gera demanda pelos serviços da Amazon — e o crescimento à espreita que deve vir dos avanços das campanhas de vacinação ao redor do mundo: os números devem chegar favoráveis à varejista.

Já o combalido Twitter deve trazer pouca novidade aos acionistas. É esperada uma leve alta na receita, impulsionada também pelo tempo que os usuários em isolamento social estão gastando na rede, — o número de visitantes entre outubro e dezembro de 2020 subiu 27% e chegou a 192 milhões em comparação com o mesmo período do ano anterior — o que atrai o dinheiro vindo dos anunciantes.

Mas a empresa ainda tem de lidar com a operação onerosa que segue anualmente em margens limitantes. No último acumulado de 2020, a empresa registrou prejuízo de 1,136 bilhão de dólares, ante lucro de 1,465 bilhão de dólares em 2019. Esses valores nem uma pandemia consegue mudar.