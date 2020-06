Adeus, lentidão no computador: veja os benefícios insuperáveis do SSD

Enquanto você está lendo este texto, muitos usuários de computador aguardam a abertura de um arquivo, a entrada no navegador ou o sistema operacional inicializar. Lentidão é, notoriamente, uma das principais queixas dos consumidores de PCs e notebooks, seja no dia a dia ou no ambiente de trabalho. Mas o problema já tem solução, graças a uma tecnologia de armazenamento cada vez mais acessível, o SSD.

A sigla significa solid state drive ou, em português, unidade de estado sólido. O nome se refere ao fato de ser um equipamento de hardware sem partes móveis, sólido, que usa memória flash de alta capacidade para armazenamento digital e processamento de informações – por isso o aumento significativo de velocidade, de até dez vezes mais que os discos rígidos tradicionais. “O SSD acelera a experiência na hora de acessar arquivos, e isso se traduz em um tempo muito menor na hora de carregar o sistema operacional ou copiar e transferir grandes arquivos”, explica Suzan Lam, gerente de marketing de produto para a América Latina da Western Digital, empresa especialista em soluções de armazenamento.

E os benefícios vão além da aceleração. A ausência de partes mecânicas reduz as vibrações e torna o computador mais silencioso. Outra vantagem é não consumir tanta energia e esquentar menos, reduzindo o risco de danos. É também um componente menor, mais leve e mais resistente.

Muitos modelos recentes de computador, especialmente notebooks, já vêm com SSD integrado, mas também é possível fazer um upgrade, instalando-o posteriormente por meio de entradas M.2 ou SATA, de maneira fácil e rápida, e melhorar a performance da máquina. “A maioria dos computadores tem espaço para um SSD e o próprio usuário pode instalá-lo”, diz Suzan Lam. Segundo ela, o produto é cada vez menos um item de nicho. “Todo mundo que procura de alguma forma uma melhor experiência com seu computador, profissional ou para lazer, pode considerar fazer upgrade com um SSD, seja substituindo seu disco rígido por ele ou complementando-o”, destaca a gerente da Western Digital.

Como escolher o modelo ideal?

Existem basicamente duas interfaces de SSD: SATA e NVMe. A primeira é a mais comum e já promove um ganho considerável de velocidade em equipamentos mais básicos. A segunda é um protocolo relativamente novo e rico em recursos, capaz de oferecer seis vezes mais velocidade de transferência que a interface SATA, sendo a mais indicada para uso corporativo, por exemplo.

Para quem vai investir em um drive desse tipo e está em dúvida sobre a melhor opção, a Western Digital, referência internacional nesse tipo de equipamento, trabalha com três linhas principais de produtos, cada uma mais adequada a um perfil de usuário: para a computação do dia a dia, para utilização profissional e para gamers.

Dia a dia

SSD WD Green™ SATA

Para quem deseja fazer o primeiro upgrade sem necessidade de alto investimento. Disponível nos formatos 2,5” e M.2, de fácil instalação e compatível com a maioria dos PCs desktop e laptops, com capacidade de até 1 TB (120 GB, 240 GB, 480 GB e 1 TB). Possui consumo de energia ultrabaixo, permitindo que o laptop seja usado por mais tempo. Perfeito para navegar na web ou iniciar o sistema rapidamente.

–

Profissionais

SSD WD Blue™

Ideal para profissionais que trabalham com arquivos pesados, como videomakers, fotógrafos, arquitetos e criadores de conteúdo. Disponível em interface SATA (formatos 2,5” e M2) nas capacidades de 250 GB e 500 GB. Já na interface NVMe, disponível em até 1 TB (250 GB, 500 GB e 1 TB), possui altíssima capacidade de resposta, podendo chegar a mais de quatro vezes a velocidade dos modelos SATA (até 2 400 MB/s).

–

Gamers

SSD WD_BLACK™ SN750 NVMe™

Por meio de sua interface NVMe, tem uma das maiores velocidades de todos os SSDs. Além disso, possui o Gaming Mode, que permite uma alta potência contínua e, portanto, maior velocidade de transferência para o software do jogo carregar rapidamente os dados necessários. O SSD WD_BLACK SN750 melhora o tempo de carregamento, a transferência de dados durante a sessão de jogos para eliminar latência e a experiência multitarefa, se o usuário estiver acessando outros dados. Disponível em dois modelos: SSD WD_BLACK SN750 NVMe com e sem dissipador de calor (com dissipador é adequado para PCs desktop). Com capacidades de até 2 TB (250 GB, 500 GB, 1 TB E 2 TB).

–

