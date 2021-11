Adele pede e Spotify aceita desativar o modo aleatório de contas grátis

A cantora britânica Adele lançou o aguardado álbum 30, na sexta-feira, 19, com a intenção de que os ouvintes o escutassem o disco faixa por faixa, para que a obra fosse compreendida por inteiro.

No entanto, o recurso de "execução aleatória" do Spotify, padrão para quem não paga pelo serviço, estava dificultando a idealização da artista ao impedir que seus fãs ouvissem as músicas em sequência. Só quem assina a versão premium consegue desativar a função.

Mas a cantora não deixou por isso e foi ao Twitter pedir por uma mudança na configuração — que a empresa acatou.

“Nossa arte conta uma história. E nossas histórias devem ser ouvidas da forma como pretendia que fossem” afirma Adele em seu Twitter. Em seguida, o Spotify respondeu “Tudo por você”.

Agora, os usuários que usam Spotify gratuito podem ouvir o novo álbum da Adele, e somente ele, sem a interferência do modo aleatório do app.