A internet caiu? Falha na Cloudflare causa queda em sites e redes sociais

Usuários da Cloudflare enfrentaram problemas no acesso ao Dashboard e às APIs da plataforma na manhã desta sexta-feira, 12. A instabilidade afetou solicitações administrativas, que poderiam falhar ou exibir mensagens de erro.

Segundo comunicados oficiais da Cloudflare, os incidentes não impactaram a entrega de arquivos em cache via CDN nem outras funcionalidades de segurança no Edge.

O problema começou a ser investigado por volta das 10h55 UTC, quando os analytics da Waiting Room indicaram queda no número de usuários ativos. Por volta das 11h14 UTC, a empresa confirmou a identificação da falha e iniciou a implementação de uma correção.

Às 11h14, no horário de Brasília, a Cloudflare informou que a solução já havia sido aplicada e que os resultados estavam sendo monitorados. Às 11h40 UTC, a investigação sobre os problemas no Dashboard e nas APIs ainda estava em andamento, com o serviço mantendo apenas o impacto em solicitações administrativas.

A Cloudflare não informou prazo para completa normalização, mas os clientes podem continuar acessando conteúdos via CDN normalmente.