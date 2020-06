7 novos recursos para o iPhone que a Apple “esqueceu” de anunciar

O anúncio do iOS 14 pela Apple foi cercado de expectativas sobre novas funcionalidades e o redesenho do sistema operacional. Contudo, o update traz mais mudanças do que a companhia de Cupertino anunciou inicialmente durante a Worldwide Developers Conference (WWDC).

A lista abaixo, elaborada pelo The Next Web, mostra alguns dos novos recursos do iOS 14 que não foram tão alardeados, mas que serão bastante úteis aos usuários do iPhone.

Busca por emojis

Será possível utilizar o teclado do aparelho para buscar por emojis específicos para serem utilizados nas mensagens. É algo que já está disponível no rival Android e que promete facilitar muito a pesquisa pelos desenhos.

Filtro de SMS

A Apple criou um filtro que vai permitir ao usuário separar mensagens de texto SMS recebidas de contatos salvos no telefone dos torpedos enviados por números desconhecidos (como de empresas de telemarketing).

Detecção de som

O iPhone ganhou mais recursos voltados para acessibilidade com a próxima atualização do iOS. O sistema vai permitir que o smartphone detecte sons como buzinas, pessoas gritando, campainhas, entre outros. Uma informação será exibida na tela do aparelho, o que pode ajudar usuários com problemas auditivos ou que estejam utilizando fones de ouvido.

Mais acessibilidade

Outra novidade no campo da acessibilidade é a personalização de comandos de toque duplo e triplo no display do aparelho para aumentar o volume, abrir a central de controle, fazer uma captura de tela, ativar a Siri, entre outros.

Apple Music

O serviço de streaming da Apple está mais parecido com o Spotify na nova versão do iOS. Ao fim de uma música, o serviço poderá iniciar a reprodução de canções relacionadas para serem executadas no aparelho. A Apple também melhorou sua lista de músicas recomendadas para cada usuário com base no que eles escutam no serviço e a renomeou para “For You”, em vez de “Listen Now”.

Fotos com legenda

Talvez um dos recursos mais interessantes adicionados pela Apple no update. Agora é possível adicionar legendas às fotos salvas no aparelho. O recurso é inteligente porque permite que o usuário busque fotos escrevendo termos utilizados nas legendas inseridas. É uma funcionalidade que vai ajudar bastante na hora de encontrar uma foto específica. Outra mudança neste sentido é a filtragem do conteúdo por fotos, vídeos, arquivos editados e mídias favoritas.

Gravações limpas

Um ícone em formato de varinha mágica permite remover ruídos externos de gravações de voz feitas com o aparelho. O celular identifica a fonte principal da voz que está sendo gravada e reduz todos os sons que não venham desta fonte, tornando o áudio mais claro.