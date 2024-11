5 invenções tecnológicas que mostram a criatividade histórica dos brasileiros

A criatividade brasileira se reflete em diversas invenções tecnológicas, com impacto em escala global.

De aviões a ferramentas eleitorais, os inventores brasileiros inovaram em diferentes áreas, revolucionando práticas cotidianas e industriais.

Avião

Em 1906, Alberto Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação, apresentou o 14-Bis. Ele realizou o primeiro voo público com uma aeronave que decolou, voou e pousou por meios próprios , em Paris. Esse marco abriu caminho para a era moderna da aviação.

Transmissão radiofônica

O padre Roberto Landell de Moura realizou, em 1893, a primeira transmissão de voz sem fio. Sua invenção foi precursora do rádio moderno , possibilitando a comunicação à distância e transformando a maneira como as informações seriam disseminadas no século XX.

Urna eletrônica

Desenvolvida no Brasil em 1989 pelo juiz Carlos Prudêncio, a urna eletrônica foi adotada amplamente nos anos 1990. A tecnologia trouxe mais rapidez e eficiência ao sistema eleitoral brasileiro. O Brasil é hoje referência com o maior sistema informatizado de votação do mundo.

Fotofluorografia (abreugrafia)

Inventada em 1936 pelo médico Manuel Dias de Abreu, a fotofluorografia tornou possível a identificação em massa de doenças pulmonares, como a tuberculose. Sua aplicação revolucionou diagnósticos no Brasil e em outros países.

Identificador de chamadas (Bina)

O identificador de chamadas, popularmente conhecido como Bina, foi criado em 1980 pelo brasileiro Nélio José Nicolai. A inovação transformou as comunicações telefônicas ao permitir que usuários identificassem quem estava ligando antes de atender.