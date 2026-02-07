Em cinco anos, uma gráfica criada no fundo de casa chegou a R$ 2,3 milhões

Após quase três décadas de experiência acumulada na indústria gráfica, o paranaense Leandro Santana decidiu seguir um caminho próprio no empreendedorismo.

O resultado é a HotwirePrint, gráfica industrial fundada em 2020 que, em cinco anos de operação, saiu de uma estrutura enxuta no fundo de casa para alcançar um faturamento anual de R$ 2,3 milhões.

Antes de empreender sozinho, Leandro atuou até 2017 na empresa da família, onde também foi sócio.

Ao longo dos anos, acompanhou de perto a transformação do negócio, que começou com dois ou três funcionários e chegou a uma estrutura com mais de 40 funcionários.

Mesmo inserido em uma operação consolidada, optou por sair para evitar, no futuro, uma estrutura societária familiar mais complexa e buscar autonomia total nas decisões estratégicas.

“Minha escolha foi motivada pelo desejo de ter controle completo do negócio e construir algo com a minha própria visão”, afirma o empreendedor.

A decisão, no entanto, não foi imediata. Os três anos que antecederam a fundação da HotwirePrint foram dedicados a estudos, reflexões e experiências profissionais fora do país.

Nesse período, Leandro também atuou com consultorias estratégicas, o que o ajudou a identificar oportunidades de mercado.“Foi quando percebi que o segmento de rótulos e etiquetas para a indústria tinha um potencial enorme de crescimento nos anos seguintes”, diz.

Produção de rótulos e etiquetas

A empresa nasceu com uma operação mínima: um funcionário e atendimento concentrado em clientes já conhecidos do mercado.

Hoje, a HotwirePrint conta com dez funcionários formalmente contratados e atua exclusivamente no modelo B2B, sem atendimento de balcão.

O foco está em setores industriais como suplementos alimentares, farmacêutico, cosmético e cervejeiro — com destaque para o mercado de suplementos, atualmente um dos principais motores do negócio.

O portfólio é concentrado na produção de rótulos e etiquetas em bobina, formato que permite a rotulagem automática nas linhas de produção dos clientes, um diferencial competitivo importante para empresas que operam em escala industrial.

O crescimento da HotwirePrint é refletido nos números. Em 2022, a empresa faturou R$ 500 mil. No ano passado, esse valor saltou para R$ 2,3 milhões.

Atualmente, o faturamento mensal gira em torno de R$ 230 mil, com expectativa de chegar a R$ 450 mil nos próximos meses, aumentando expressivamente seu faturamento para 2026.

Uma das principais alavancas de crescimento da empresa é a importação direta de máquinas e equipamentos.

Apoio do Estímulo

Leandro negocia diretamente com fornecedores internacionais, principalmente da China e da Alemanha, conduz todo o processo de importação internamente, possui radar ativo e realiza pagamentos à vista no exterior.

Até agora, já foram importados cinco ou seis equipamentos, com novas aquisições previstas para ampliar a capacidade produtiva.

A estratégia permite reduzir significativamente os custos de investimento em maquinário, aumentando a competitividade do negócio.

Para viabilizar parte dos investimentos e reforçar o capital de giro, o empreendedor contou com o apoio do Fundo de Impacto Estímulo, que ofereceu acesso a crédito com juros abaixo do mercado e menos burocracia.

Mais do que uma trajetória de sobrevivência, a história de Leandro Santana é marcada por crescimento estruturado, decisões estratégicas e reinvestimento contínuo.

Para ele, escalar um negócio vai além de aumentar o faturamento.

“Crescer, para mim, é construir uma operação sólida, eficiente e preparada para competir em nível industrial no longo prazo”, finaliza o empreendedor.

