Veja os calendários da 2ª, 3ª e 4ª parcela do auxílio emergencial

O Ministério da Cidadania divulgou nesta sexta-feira, 17, os calendários de pagamento do auxílio emergencial para todos os lotes. Além das datas de pagamento da quarta e da quinta parcela, o governo estabeleceu as datas para os beneficiários que receberam a primeira parcela em maio, junho e julho.

Quem faz parte do grupo 2 receberá a quarta parcela do auxílio. No grupo 3, os beneficiários receberão a terceira parcela e no grupo 4, a segunda parcela.

Assim como as demais parcelas, os trabalhadores continuarão recebendo os valores primeiro em contas digitais para só depois conseguirem sacar os recursos conforme um cronograma estabelecido pela Caixa. A medida visa evitar aglomerações nas agências. Veja as datas abaixo:

Grupo 2 – Para os beneficiários que receberam a primeira parcela em maio. Este grupo receberá a quarta parcela.

Depósito em conta poupança

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro:nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro/novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

1º de outubro: nascidos em março

3 de outubro: nascidos em abril

6 de outubro: nascidos junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro

Grupo 3 – Para os beneficiários que receberam a primeira parcela em junho. Este grupo receberá a terceira parcela.

Depósito em conta poupança

9 de outubro: nascidos em janeiro e fevereiro

16 de outubro: nascidos em março e abril

23 de outubro: nascidos em maio e junho

30 de outubro: nascidos em julho e agosto

6 de outubro: nascidos em setembro e outubro

13 de novembro: nascidos em novembro e dezembro

Data de saque

29 de outubro: nascidos em janeiro e fevereiro

3 de novembro: nascidos em março e abril

10 de novembro: nascidos em maio e junho

12 de outubro: nascidos julho e agosto

17 de novembro: nascidos em setembro e outubro

19 de novembro: nascidos em novembro e dezembro

Grupo 4 – Para os beneficiários que receberam a primeira parcela em julho. Este grupo receberá a segunda parcela.

Depósito em conta

16 de novembro: nascidos em janeiro e fevereiro

18 de novembro: nascidos em março e abril

20 de novembro: nascidos em maio e junho

23 de novembro: nascidos em julho e agosto

27 de novembro: nascidos em setembro e outubro

30 de novembro: nascidos em novembro e dezembro

Data de saque