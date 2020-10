Procon-SP notifica Nubank e Mercado Pago sobre cadastro de chaves do PIX

O Procon-SP notificou o Nubank e a Mercado Pago para pedir explicações sobre a ocorrência de casos de cadastros das chaves do Pix sem a solicitação do cliente e também sobre dificuldades de cancelamento. A decisão foi tomada com base em reclamações de consumidores sobre a ocorrência dessas práticas nas duas instituições.

Diante disso, o Procon-SP pediu os seguintes esclarecimentos às empresas:

– como e por quais canais está sendo oferecido e disponibilizado o cadastro dos consumidores ao Pix;

– quais informações são prestadas antes da realização do cadastro;

– como se dá a confirmação ou anuência inequívoca dos consumidores;

– como o consumidor pode efetuar o cancelamento do cadastro;

– se verificaram a ocorrência de problema sistêmico que poderia ter dado causa ao cadastro indevido das chaves de segurança;

– quais providências têm sido adotadas para solução dos problemas relatados;

– quais os canais de atendimento disponibilizados ao consumidor para atendimento.

As empresas têm 72 horas para responder aos questionamentos a contar de hoje.

Além de notificar as empresas, o Procon-SP enviou ofício a Febraban – Federação Brasileira de Bancos para que comunique aos bancos para que não efetuem o cadastramento da chave Pix sem prévia, expressa e inequívoca autorização do cliente que é o consumidor, caso contrário poderão ser multados por prática abusiva.

O Nubank confirma que recebeu a notificação do Procon-SP e que responderá aos questionamentos dentro do prazo estabelecido. A empresa reitera que todas as chaves foram cadastradas com a devida autorização dos clientes e que possui os consentimentos devidamente documentados.

O Nubank reforça também que preparou cuidadosamente um fluxo prático e simples de comunicação para seus clientes e, no dia 5 de outubro, enviou o pedido de consentimento via aplicativo a todos que haviam feito o pré-cadastro no PIX.

O Nubank esclarece, ainda, que, em um universo de mais de seis milhões de pessoas com chaves cadastradas, “recebeu apenas duas reclamações a respeito de consentimento. Essas pessoas foram contatadas e o banco digital apresentou com sucesso as evidências de que haviam, sim, dado autorização”, explica, em nota.