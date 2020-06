Nubank libera cartão virtual de débito para compras online

O Nubank começou nesta semana a liberação do débito virtual. Desta maneira, os clientes da fintech que têm apenas a conta digital poderão gerar um cartão virtual para realizar compras em estabelecimentos parceiros que aceitam este meio de pagamento – como aplicativos de transporte, de delivery e streamings de música.

A nova funcionalidade permite que pagamentos por débito possam ser feitos de com um cartão virtual de numeração exclusiva e que pode ser bloqueado e desbloqueado, ou mesmo apagado, quantas vezes necessário e diretamente pelo aplicativo.

Segundo o Nubank, a medida foi anunciada devido ao crescimento do uso de pagamentos digitais com o início da pandemia. Atualmente, 20% das compras realizadas com um cartão Nubank são feitas online. O cartão virtual representa ainda 30% de todas as compras feitas no cartão de crédito.

Como gerar o cartão virtual no app do Nubank

Para gerar o cartão virtual na função débito, basta selecionar o atalho “Cartão Virtual” no aplicativo e digitar a senha de 4 dígitos. As informações do novo cartão, como número, nome do titular, data de vencimento e código de segurança (CVV) aparecerão na tela.

Aqueles que já possuem também o cartão de crédito não sentirão nenhuma mudança – o cartão virtual para a função débito continua o mesmo. Basta selecionar a opção débito ou crédito na hora de finalizar o pagamento.