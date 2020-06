Novo programa de fidelidade do modalmais multiplica pontos em até 36%

O novo programa de fidelidade do modalmais, banco digital especializado em investimentos, permite multiplicar pontos em até 36%. Anunciado como Cash Forward), um cashback inteligente, a novidade será oferecida para os clientes a partir desta quinta-feira (25).

A opção é dada a quem opta por não usar os pontos durante 12 meses. Quanto mais tempo o usuário deixar o ponto sem uso, maior será o seu valor. “Dessa forma é possível ampliar o benefício que ele teria se optasse pelo dinheiro de volta na compra de forma direta”, explica Ewerton Nadal, diretor de cartões do banco digital.

Cada real gasto em compras pode equivaler a 1 ponto no programa. Mas, caso espere um ano para utilizá-los, será possível fazer com que valham mais. A partir do 12º mês os pontos param de se multiplicar, mas não expiram e é possível resgatá-los em dinheiro ou utilizá-los para abater a fatura do cartão de crédito.

Até o sexto mês de acúmulo, o multiplicador avança pouco: multiplica os pontos em até 11% (1% no 1º mês, 2% no 2º mês, 4% no 3º mês, 6% no 4º mês, 8% no 5º m}es). Depois, , começa a avançar de forma mais rápida. No 7º mês os pontos são multiplicados em 14%, no 8º em 17%, no 9º em 21%, 10º em 25% e 11º em 29%. Por exemplo, 150 pontos transferidos para o programa se tornam 204 pontos após um ano.

O multiplicador é uma brincadeira com o perfil do usuário, que são investidores, mas também uma forma de obter volume e reduzir custos do programa, diz Nadal. “O custo de programas de fidelidade tradicionais é alto para o volume que queremos oferecer. Por isso os bancos menores estão optando por dinheiro de volta na compra (cashback)”.

Portanto uma forma de se diferenciar foi oferecer ao cliente quer quer comprar uma passagem aérea ao final de um ano o resgate dos pontos em dinheiro. “Com dinheiro na mão ele tem mais poder de barganha e pode obter descontos”, aponta o executivo.

O programa de fidelidade Cash Forward está disponível apenas para clientes Platinum e Infinite, que cobram anuidade. No Platinum, ao final de um ano equivalem a 1,5 ponto por real gasto. No Infinite, a 2 pontos por real gasto. Caso tenha o cartão Classic, é possível contratar o programa de fidelidade por R$ 15 por mês. Nesse caso, começam em 0,75 ponto por real gasto e, ao final de um ano, equivalem a 1 ponto por real gasto.

O banco lançou seu cartão de crédito em fevereiro e também oferece aos clientes programas de fidelidade tradicionais, em parceria com a Azul e a Gol.

Nova medida de segurança

O modalmais também está lançando uma nova tecnologia de cartão de crédito com motion code. A tecnologia permite que a partir de uma tela de papel eletrônico imperceptível no verso do cartão, no campo do CVV, os números sejam dinâmicos, e trocados várias vezes em um único dia.

O cartão pode ser usado em qualquer maquininha que aceite pagamento por aproximação. Portanto, não é necessário inseri-lo na máquina. A tecnologia só está disponível para cartões Platinum e Infinite.

O CVV dinâmico já existe em conjunto com aplicativos, mas o banco quis aprimorar a experiência do cliente.