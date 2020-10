Mega-Sena: confira os resultados do concurso 2313

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas nessa quarta-feira, 28, à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados no concurso 2313 foram 03, 20, 26, 45, 49 e 58. O prêmio acumulado para a próxima aposta que será realizada no sábado, 31, é de 52 milhões de reais.

O sorteio também teve 66 apostas vencedoras na quina. Cada uma delas ganhará 54.216,40 reais. A quadra teve 5.055 apostas, que levarão 1.011,24 reais.

Sabia que a velha poupança bateu recorde na pandemia? É o jeito certo de começar a poupar? Aprenda na EXAME Academy