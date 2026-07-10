Trump 'pode começar a se preocupar' com capacidade do Brasil na área de minerais críticos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira, 10, que o Brasil vai buscar desenvolver tecnologia para a exploração de minerais críticos e terras raras. Em uma reunião com ministros e especialistas em mineração e geopolítica, Lula voltou a citar o presidente americano Donald Trump ao afirmar que o líder poderá se preocupar com o avanço do país nessa área.

""Se o Trump está preocupado com a China, pode começar a estar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentores das mesmas coisas, ou mais qualificadas, que o chinês faz. Nós não queremos ser vendedor de matéria-prima, nós queremos ser exportador de inteligência, de conhecimento. E é isso que a gente vai fazer com essas famosas terras raras"." Lula

Minerais críticos e terras raras são os nomes dados a um conjunto de elementos considerados essenciais para a transformação energética e para o desenvolvimento de alta tecnologia. São usados, por exemplo, na fabricação de microchips, baterias, entre outros componentes.

A ministra Miram Belchior, da Casa Civil, ressaltou a criação de um conselho ligado à Presidência da República sobre minerais críticos. O órgão já consta do projeto de lei que institui um marco legal para o segmento, aprovado pela Câmara em maio, mas cuja tramitação está travada no Senado em meio à crise entre o governo e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

Miriam afirmou que o governo não vai apenas esperar a votação no Senado para pensar políticas sobre o tema.

"Tivemos um passo importante que foi a aprovação do projeto de lei na Câmara. Claro, dependemos da aprovação no Senado, mas estamos caminhando para o desdobramento do que é possível o governo brasileiro fazer independentemente da aprovação do projeto de lei no Congresso".

O presidente brasileiro ouviu recomendações sobre o mapeamento das reservas de minerais críticos, o financiamento do setor e a atração de mais investimentos para o Brasil. Entre os presentes, estava Rafael Bittar, vice-presidente técnico da Vale.

Também falaram na reunião os professores e pesquisadores Alexandre Magno Rocha, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN); Fernando Landgraf e Giorgio de Tomi, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; e Giorgio Romano Schutte, da Universidade Federal do ABC (UFABC).

Além dos especialistas, participaram da reunião o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os Mauro Vieira (Itamaraty), Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Bruno Moretti (Planejamento), Esther Dweck (Gestão),

João Paulo Capobianco (Meio Ambiente), além do embaixador Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência.