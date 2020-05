Na pandemia, documento do licenciamento do carro será 100% digital

O Estado de São Paulo iniciou, na pandemia, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pela internet. A mudança atende a Deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº180/19, que estabelece a substituição do CRLV em papel pela via eletrônica, chamada de CRLV-e.

O Licenciamento digital (CRLV-e) já está disponível e pode ser obtido de forma online e ainda ser salvo ou impresso pelo site do Detran.SP ou Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) ou pelo aplicativo “Carteira Digital de Trânsito – CDT”, disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS. Estarão disponíveis os licenciamentos de 2019 e 2020.

As unidades do Detran-SP estão fechadas por tempo indeterminado, e a opção de envio do documento pelo Correios não está mais disponível a partir do momento em que o processo digital foi disponibilizado.

A impressão do documento do veículo pode ser feita em casa em uma impressora comum, no papel A4, em tinta preta, em página única, de acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).

Para acesso ao aplicativo CDT, o login é feito com os dados do cadastro no portal de serviços do Denatran, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a passo informado.

Para o CRLV-e ser emitido, o veículo precisa estar com todos os débitos vinculados quitados, além do pagamento em dia do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT).

Veja abaixo o calendário do Estado de São Paulo para veículo de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque:

Desde dezembro de 2019, o Detran.SP disponibilizou no Estado o CRLVe, que é uma versão digital (eletrônica) do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, com o mesmo valor jurídico do documento impresso e sua obtenção é opcional.

O documento poderá ser obtido no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito – CDT” do Denatran disponível para telefone celular com sistema operacional Android e iOS. Nesta ferramenta estarão disponíveis os licenciamentos de 2019 e 2020.

Para verificar se o CRLV Digital está disponível para download no aplicativo, consulte o serviço online “Pesquisa de débitos e restrições” no portal do Detran.SP. Veja no campo “Licenciamento digital” a informação sobre a disponibilidade do CRLV Digital no aplicativo.

Dúvidas

Acesse o menu “Veículos” e, em seguida, opção “Licenciamento anual” para todas as informações deste serviço.

Se o serviço não solucionar o problema, acesse “Dúvidas Frequentes”, na página inicial do portal, escolha o tema de sua dúvida, preencha o formulário no “Fale com o Detran” – canal de comunicação com tempo médio de atendimento de 1 dia útil.