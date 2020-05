Como pedir o saque em dinheiro do auxílio de R$ 600

A partir desta segunda-feira (27), os beneficiários que receberam o crédito do auxílio emergencial na poupança social digital da Caixa já têm a possibilidade de sacar a primeira parcela do benefício em dinheiro.

O saque pode ser realizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, de acordo com o mês de nascimento.

Na data prevista, conforme o calendário abaixo, os cidadãos terão uma opção habilitada no aplicativo Caixa Tem para gerar um código autorizador de saque.

Confira o calendário:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

O calendário do saque em espécie foi instituído com o objetivo de evitar aglomerações nos pontos de atendimento, evitando o risco de contágio do novo coronavírus (Covid-19).

Para realizar o saque, é preciso atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login, selecionar a opção “saque sem cartão” e informar o valor a ser retirado.

O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas, que deve ser utilizado nos caixas eletrônicos, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Veja abaixo o passo a passo de como gerar o código:

A Caixa ressalta que continua disponível a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital pelo aplicativo, para pagamento de boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como para transferências, entre outros serviços.

Nova versão do aplicativo

Para acessar a funcionalidade do saque sem cartão, a Caixa liberou uma nova versão do aplicativo Caixa Tem. A atualização já está disponível para download nas lojas de aplicativos Google Play (para aparelhos com sistema operacional Android) e App Store (para aparelhos com sistema operacional iOs).

Além da funcionalidade “saque sem cartão”, a nova versão do aplicativo também traz ampliação da capacidade de acessos simultâneos, disponibilizando uma previsão de atendimento aos usuários que não conseguirem acesso imediato nos horários de maior utilização.

Vale lembrar que o Caixa Tem está disponível exclusivamente para clientes da Poupança Social Digital. Os beneficiários do Bolsa Família, pessoas que já têm poupança na Caixa e correntistas de outros bancos não precisam baixar o app.

Beneficiários com poupança na Caixa e Bolsa Família

A Caixa esclarece que os beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam o crédito em poupança da Caixa podem movimentar o valor digitalmente pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras.

Os beneficiários do Bolsa Família elegíveis para receber o auxílio receberão o crédito no mesmo calendário e na mesma forma do benefício regular.

Segue o calendário dos próximos pagamentos para este público:

Segunda-feira (27):

• 1.921.061 pessoas – NIS final 7

Terça-feira (28):

• 1.917.991 pessoas – NIS final 8

Quarta-feira (29):

• 1.920.953 pessoas – NIS final 9

Quinta-feira (30):

• 1.918.047 pessoas – NIS final 0

Medidas para atendimento nas agências

Visando manter a segurança de clientes, funcionários e colaboradores, as agências das Caixa estão funcionando apenas com atendimento de serviços essenciais. Para manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, o fluxo de clientes está sendo controlado no interior das unidades; nas salas de autoatendimento, é permitida a entrada de uma ou duas pessoas por máquina, de acordo com o espaço físico disponível.

O banco também reforçou o protocolo de higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos terminais de autoatendimento, balcões de caixa,

torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.

A Caixa adotou ainda medidas para reduzir as filas e facilitar o atendimento, como a abertura antecipada em duas horas de 1.102 agências pelo país, funcionando das 8h às 14h. Na última semana, houve funcionamento de quase 800 agências no feriado de 21 de abril e no sábado (25). Também estão sendo alocados mais de 2.800 vigilantes adicionais, bem como recepcionistas para reforçar orientação e atendimento ao público.

Nas unidades lotéricas, os clientes também estão sendo orientados a manter distância mínima de um metro para o próximo da fila, como forma de contribuir para a contenção da pandemia.

Vale ressaltar que a prestação de informações sobre cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial está disponível por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.

Balanço

Desde 9 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal, a CAIXA já creditou o benefício para 39,1 milhões de pessoas, num total de R$ 27,7 bilhões. Dentre os inscritos pelo app/site, 15,2 milhões já

receberam o auxílio.

Até às 14h desta segunda-feira (27), 48,4 milhões de cidadãos já se cadastraram para recebimento do benefício. O site auxilio.caixa.gov.br superou a marca de 383 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 86 milhões de

ligações. O aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial soma 63,8 milhões de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da poupança digital, supera 52,7 milhões de downloads.