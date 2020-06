Começa o saque da 2ª parcela do auxílio para quem nasceu em outubro

A Caixa inicia nesta quarta-feira (10) mais uma etapa do calendário do saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Têm direito ao valor os trabalhadores que receberam a primeira parcela até 30 de abril e nasceram em outubro.

Para sacar, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo Caixa Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências.

A partir de hoje o benefício desses trabalhadores será transferido automaticamente para contas da Caixa ou outros bancos, caso elas tenham sido indicadas no momento do cadastro. Naturalmente, se o beneficiário já utilizou parte do valor para compras ou pagamento de contas com o cartão de débito virtual da Caixa, apenas o saldo restante será transferido para outras contas.

Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, das 8h às 14h, serão atendidas. Os trabalhadores vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando, o atendimento continua até o último cliente.

Veja abaixo o calendário de saque completo da segunda parcela do benefício:

Tabela 3 Caixa – Calendário segunda parcela Tabela 3 Caixa – Calendário segunda parcela

Cartão de débito virtual

O beneficiário não precisa sacar o auxílio para gerenciar o dinheiro. O aplicativo da Caixa possibilita fazer transferências bancárias e pagar contas, como água, luz e telefone.

Além disso, o app disponibiliza gratuitamente o cartão de débito virtual Caixa. Com ele, é possível fazer compras pela internet, aplicativos e sites de estabelecimentos credenciados. O cartão também é aceito em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito.

Para utilizá-lo, o primeiro passo é atualizar o app. Depois, entrar no aplicativo e acessar o ícone Cartão de Débito Virtual. Ele é o último da tela inicial.

Feito isso, o usuário deverá digitar a senha do aplicativo. Em seguida, irá aparecer os seguintes dados: nome, número e validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em “gerar”.

O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra é preciso gerar um novo código.

A prestação de informações sobre cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.