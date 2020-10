Cartão de débito do C6 Bank passa a ser aceito em catracas de ônibus

Os cartões de crédito e débito C6 Bank passaram a ser aceitos nas catracas de ônibus e no metrô, em São Paulo. O processo de pagamento do valor da tarifa usa a tecnologia contactless, semelhante à usada pelo Bilhete Único, sem precisar inserir o cartão na maquininha nem digitar a senha.

Os cartões de débito emitidos a partir de julho são aceitos nos transportes de todas as regiões que aceitam pagamento via crédito e débito da Mastercard.

Para os clientes que têm o cartão de crédito do banco (Cartão C6 ou C6 Carbon), basta encostar o cartão no leitor e o valor da tarifa será debitado do limite disponível e computado na fatura, sem custo adicional pela operação. Quem utiliza a função débito precisa ter saldo disponível na conta para que a transação seja realizada.

Os aparelhos do transporte público que fazem a leitura do cartão para a cobrança não oferecem a possibilidade de escolha entre as funções débito e crédito. Para quem tem cartão de débito, a transação será sempre feita na função débito. Já os clientes com a função crédito habilitada obrigatoriamente comprarão o bilhete no crédito.

O processo de pagamento por aproximação substitui a compra nas bilheterias dos terminais e estações. Por enquanto, não há integração com metrô e ônibus, como acontece com o Bilhete Único. Todas as vezes que o usuário passar pela catraca, o valor da passagem será cobrado.

“A integração entre soluções financeiras e serviços de mobilidade melhora a experiência do usuário. O C6 Bank já oferece uma tag de pedágio gratuita e integrada à conta-corrente, em que o valor do pedágio é debitado em poucos minutos. Agora oferecemos a possibilidade de pagamento de meios de transporte público com nossos cartões”, afirma Maxnaun Gutierrez, head de produtos e pessoa física do C6 Bank.