Cartão Brastemp e Itaú tem parcelas de 21x sem juros e outros benefícios

Para comemorar o aniversário da Brastemp, a marca de eletrodomésticos se uniu ao Itaú no lançamento do cartão de crédito Brastemp Itaucard Gold.

Disponível nas bandeiras Visa e Mastercard, o cartão garante condições exclusivas na loja online da Brastemp e acumula pontos no programa de fidelidade dessa marca. O cartão, que pode ser utilizado para outras compras, dá anuidade grátis para o cliente que gastar 2.000 reais por fatura.

Entre os outros benefícios estão: parcelamento em até 21x sem juros no site da Brastemp; 5% de desconto no pagamento à vista de produtos na loja Brastemp; 3% do total das compras no site convertidos em pontos; até 35% de desconto nos planos de assinatura de purificadores de água; benefícios em parceiros Itaucard e tecnologia de aproximação.

“Nos últimos meses, identificamos um aumento do consumo online, com a entrada de novos consumidores e a consolidação de antigos. O novo cartão chega como uma de nossas estratégias para garantir benefícios nas compras digitais”, diz Diego Ferreira, diretor de vendas diretas da Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul, KitchenAid e Compra Certa.

Para entender melhor a possibilidade de uso, a empresa explica: ao comprar uma geladeira de 2 mil reais no site da Brastemp, o cliente ganha 5% de desconto (R$ 100) no pagamento à vista e mais 3% do valor bruto (R$ 60) na forma de pontos, na paridade de 1 ponto para cada R$ 1 gasto – para que possa pagar menos em compras futuras no mesmo ambiente.

“Estamos nos preparando para ter esse cartão como meio de pagamento no contexto da internet das coisas, em um novo modelo de negócio que vai oferecer mais comodidade ao dia-a-dia doméstico dos nossos clientes e simplificar a jornada de pagamentos de itens recorrentes, dentro do portfólio de produtos e serviços da Brastemp”, diz Ricardo Scussel, superintendente do Itaú Unibanco.

Nesta semana, a Brastemp também lançou a campanha de marketing criada FCB, que reafirma o slogan “Sem dúvida, Brastemp”, usado desde 2016.