Caixa interrompe pagamento do auxílio de R$ 600 nesta quinta-feira

Devido ao feriado de Corpus Christi, a Caixa não abrirá as agências bancárias nesta quinta-feira,11. Desta maneira, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial está suspenso.

O calendário de pagamento voltará na sexta-feira, 12 e os beneficiários nascidos no mês de novembro poderão sacar o auxílio de 600 reais.

No sábado, 13, a Caixa abrirá 680 agências farão atendimento para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em dezembro.

As agências abrirão das 8h às 12h. Confira a relação das agências que irão abrir no endereço: www.caixa.gov.br/agenciasabado. O banco reforça que não é preciso madrugar nas filas, os beneficiários receberão senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até que o último cliente seja atendido.

Com a liberação do saque para os nascidos em dezembro, a Caixa encerra o calendário da segunda parcela. Quem não sacou no período previsto no calendário, não precisa se preocupar. O crédito continua disponível nas contas indicadas e o saque poderá ser feito, independente do dia de nascimento.

O calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial ainda não foi publicado.

Bancos fechados

Além da Caixa, todos os bancos estão fechados nesta quinta-feira em todos os municípios brasileiros, inclusive naqueles que eventualmente implementaram alguma forma de antecipação do feriado de Corpus Christi em virtude do combate à pandemia de coronavírus.

Desta forma, as agências permanecerão fechadas, sem atividades nos sistemas de transferência de reservas (STR), sistema especial de liquidação e de Custódia (Selic) e taxas de câmbio.

Com as agências bancárias fechadas, estarão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente todos vencimentos de contas, incluindo os boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências.

Os terminais de autoatendimento, aplicativos de celular e internet permanecerão provendo os serviços de forma usual, como já ocorre em outros feriados bancários.