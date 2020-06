Bolsa e bancos não abrem na quinta-feira, apesar da mudança do feriado

Os bancos ficarão fechados na próxima quinta-feira, dia 11, inclusive, na cidade de São Paulo, por causa do feriado de Corpus Christi. A decisão está em linha com o comunicado do Banco Central nº 35.690, divulgado em 19 de maio de 2020.

“Essa situação será observada em todos os municípios brasileiros, inclusive naqueles que eventualmente implementaram alguma forma de antecipação desse feriado em virtude do combate à pandemia”, afirma a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em nota.

As agências, portanto, permanecerão fechadas sem atividade nos sistemas de transferência de reservas (STR), sistema especial de liquidação e de custódia e taxas de câmbio. Com isso, os vencimentos de contas, incluindo os boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências, serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Os terminais de autoatendimento, aplicativos de celular e internet permanecerão provendo os serviços de forma usual, como já ocorre em outros feriados bancários.

Bolsa

Assim como os bancos, a bolsa de valores não funcionará na quinta-feira. Isso porque a B3 manteve seu funcionamento nos dias 20, 21 e 25 de maio, apesar de a prefeitura de São Paulo ter adiantado três feriados na tentativa de aumentar o isolamento social.