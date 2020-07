BB lança linha de antecipação de saque aniversário do FGTS

Da redação com Agência Brasil

O Banco do Brasil lançou nesta semana nova linha de crédito para trabalhadores que aderiram à modalidade de saque aniversário do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), anunciou na noite dessa terça-feira (28) a instituição financeira. Os trabalhadores que aderiram à modalidade de saque passam a ter a possibilidade de antecipar os valores previstos para saque anual no mês de aniversário, utilizando o saldo de sua conta FGTS como garantia.

A autorização prévia é indispensável para contratar a operação. O cliente deve concedê-la pelo App FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Só a partir dessa autorização é que o BB pode consultar o saldo e fazer o bloqueio do valor com vinculação ao empréstimo. O site da Caixa também disponibiliza os limites de valores por faixa de saldo, bem como as regras de adesão ao saque aniversário.

A linha de crédito permite antecipar até três anos dos recursos do saque aniversário do FGTS, tem valor mínimo por operação de R$ 1 mil e taxas a partir de 0,99% ao mês.

O cliente pode solicitar o empréstimo diretamente no App BB (Empréstimos >> Antecipe seus créditos >> CDC FGTS Saque Aniversário). A contratação pode ser feita também pela Central de Atendimento BB (0800-7294117 ou 4003-4117) e nas agências. A liberação do crédito em conta corrente ocorre após a reserva do saldo na conta do FGTS.

No último dia 23, a Caixa Econômica Federal também anunciou o lançamento da linha de crédito. O banco foi a primeira instituição financeira a lançar essa modalidade de crédito, anunciou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em live transmitida na última semana. “A linha de crédito é muito barata, até mais do que a do crédito consignado. Chega a cobrar 75% menos juros em relação às demais”.

A linha nova linha de crédito da Caixa inclui até três saques, que seriam recebido apenas após três anos, e terá taxa de juros fixas de 0,99% ao mês. Há um valor mínimo para contratar o crédito, de R$ 2 mil. A contratação é 100% digital, sem consulta aos órgãos de proteção de crédito. A linha estará disponível a partir de segunda-feira, 27.

Como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário concede ao trabalhador a possibilidade de sacar, todo ano, um percentual de seu saldo. O cotista tem três meses em cada ano para sacar seu dinheiro. Caso o trabalhador não saque o recurso, ele volta automaticamente para a conta no FGTS.

O trabalhador que quiser sacar anualmente um porcentual de recursos do fundo deve informar a decisão ao banco. É importante informar ao banco a decisão antes do mês de aniversário para que seja possível sacar parte do dinheiro já neste ano.