Econômica premium vale a diferença de preço? Veja antes de comprar seu voo

A Latam Brasil confirmou que os novos aviões Embraer E195-E2, que começam a chegar à frota da companhia no último trimestre de 2026, vão ter duas classes de cabine: a Economy e a Premium Economy.

A novidade chama atenção porque esse modelo de aeronave nunca operou com duas classes no Brasil. Até hoje, o E195-E2 costuma voar em configuração única, sem divisão de cabine.

Segundo a Latam, os aviões vão ter 136 assentos, com até 20 lugares reservados para a Premium Economy, a depender da configuração de cada rota.

Uma cortina separa fisicamente as duas cabines, e até a cor dos encostos de cabeça muda: laranja terracota na Premium Economy e vermelho coral na Economy.

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, afirmou que essa é a primeira vez que os passageiros brasileiros poderão escolher entre duas experiências de cabine nesse tipo de aeronave.

As primeiras rotas atendidas pelo E195-E2 serão todas domésticas, com anúncio oficial previsto para o começo de agosto de 2026.

A compra dos jatos foi fechada em setembro de 2025, quando a Latam encomendou 24 aeronaves firmes, com opção de compra de mais 50 unidades, em um contrato avaliado em cerca de US$ 2,1 bilhões a preço de tabela.

Foi um dos poucos grandes pedidos feitos por uma companhia aérea brasileira à Embraer nos últimos anos, em meio à crise de entregas enfrentada por Boeing e Airbus.

Antes desse acordo, o último pedido de aeronaves E2 no Brasil havia sido da Azul, em 2018.

Com a novidade, a discussão sobre as diferenças entre Economy e Premium Economy volta ao radar dos brasileiros.

A seguir, entenda o que muda entre as duas classes, quanto custa cada uma e quando realmente vale a pena pagar a mais.

O que é Economy e Premium Economy?

A Economy é a classe econômica tradicional, presente em praticamente todos os voos comerciais. É a opção mais barata e mais numerosa dentro da aeronave, voltada para quem prioriza o custo da passagem.

Já a Premium Economy, ou Econômica Premium, é uma categoria intermediária, criada para ficar entre a Economy e a Business (executiva).

A ideia é oferecer mais conforto do que a econômica tradicional, sem chegar ao preço nem aos privilégios da classe executiva.

A primeira companhia a lançar esse conceito foi a taiwanesa EVA Air, em 1992, com a chamada Economy Deluxe Class.

A britânica Virgin Atlantic seguiu o mesmo caminho pouco depois, com a Mid Class. De lá para cá, o modelo se espalhou por companhias do mundo todo.

No Brasil, a Latam foi pioneira ao lançar a Premium Economy em voos domésticos e para a América do Sul, em 2020, usando aviões Airbus A320. Agora, a classe passa a existir também nos novos jatos Embraer E195-E2.

Quais outras companhias aéreas brasileiras já oferecem essa modalidade?

Além da Latam, outras companhias brasileiras também disponibilizam uma categoria de viagem com benefícios extras em relação à classe econômica tradicional, embora o conceito de Premium Economy varie entre elas.

A Azul oferece a Economy Xtra em parte de sua frota. A modalidade permite ao passageiro adquirir assentos com mais espaço para as pernas, localizados nas primeiras fileiras ou nas saídas de emergência, além de embarque prioritário em algumas tarifas.

Em voos internacionais operados com aeronaves Airbus A330, a companhia também comercializa uma cabine de Economy Extra, que reúne assentos mais largos, maior reclinação e serviços diferenciados em relação à classe econômica.

Já a Gol não possui uma cabine Premium Economy separada em seus voos domésticos. Em vez disso, a empresa oferece o produto GOL+ Conforto, que dá acesso a assentos com maior espaço entre as fileiras ou localizados nas primeiras filas da aeronave.

Os passageiros também podem contratar serviços adicionais, como embarque prioritário e despacho de bagagem, dependendo da tarifa escolhida.

Diferenças principais entre Economy e Premium Economy

Nem toda Premium Economy é igual. A configuração varia de companhia para companhia, mas alguns benefícios costumam se repetir:

Espaço para as pernas: A Premium Economy oferece mais distância entre as fileiras de assentos, o que permite esticar as pernas com mais liberdade durante o voo.

A Premium Economy oferece mais distância entre as fileiras de assentos, o que permite esticar as pernas com mais liberdade durante o voo. Largura e reclinação do assento: Os assentos costumam ser mais largos e reclinam mais do que na classe econômica. Na Latam, por exemplo, o assento do meio costuma ficar bloqueado nas fileiras da Premium Economy em voos domésticos, o que dá ainda mais espaço ao passageiro.

Os assentos costumam ser mais largos e reclinam mais do que na classe econômica. Na Latam, por exemplo, o assento do meio costuma ficar bloqueado nas fileiras da Premium Economy em voos domésticos, o que dá ainda mais espaço ao passageiro. Serviço de bordo: O cardápio costuma ser diferenciado, com mais opções de refeições e bebidas, e o atendimento tende a ser mais personalizado.

O cardápio costuma ser diferenciado, com mais opções de refeições e bebidas, e o atendimento tende a ser mais personalizado. Prioridade no embarque e despacho de bagagem: Passageiros da Premium Economy geralmente têm check-in e embarque prioritários, além de despacho de bagagem incluso na tarifa, algo que nem sempre acontece na Economy mais básica.

Passageiros da Premium Economy geralmente têm check-in e embarque prioritários, além de despacho de bagagem incluso na tarifa, algo que nem sempre acontece na Economy mais básica. Entretenimento a bordo: Quando a aeronave tem sistema de entretenimento, as telas podem ser maiores e os fones de ouvido, de melhor qualidade.

Quando a aeronave tem sistema de entretenimento, as telas podem ser maiores e os fones de ouvido, de melhor qualidade. Amenidades extras: Em voos mais longos, é comum a Premium Economy vir com kit de conforto, cobertores e travesseiros mais confortáveis, itens raros na Economy.

No caso específico do novo E195-E2 da Latam, a companhia já confirmou mais espaço para as pernas, maior inclinação do assento e serviço de bordo personalizado como diferenciais da Premium Economy.

Valores e preços

É importante fazer uma ressalva: o governo brasileiro, por meio da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), não divulga preços de passagens segmentados por classe de cabine. Os dados oficiais tratam do mercado como um todo.

Segundo o Anuário do Transporte Aéreo mais recente da Anac, a tarifa aérea doméstica média no Brasil em 2025 foi de aproximadamente R$ 648 por trecho, considerando todas as rotas do país e valores já descontada a inflação.

Esse valor vem caindo: houve queda de 3,3% em relação a 2024 e de 10,9% na comparação com 2022. A taxa média de ocupação das aeronaves em 2025 ficou em 83,6%.

Para entender a diferença de preço entre Economy e Premium Economy especificamente, é preciso recorrer aos próprios sites das companhias aéreas e a levantamentos do setor de turismo, já que esse tipo de dado não é público em fontes governamentais.

Na prática, no mercado doméstico brasileiro, a Latam costuma vender a Premium Economy por um valor pouco acima da tarifa econômica mais barata.

Em promoções, a diferença pode ficar próxima de R$ 100 por trecho em relação à tarifa mais básica, sem bagagem despachada incluída.

Fora de período promocional, a diferença tende a ser maior, mas ainda distante do preço de uma passagem executiva.

Em voos internacionais mais longos, a diferença costuma ser mais expressiva.

De acordo com levantamentos do setor de turismo, a passagem em Premium Economy pode custar até uma vez e meia o valor da Economy, enquanto a Executiva costuma sair pelo dobro do preço da econômica, variando conforme a rota, a companhia aérea, a época do ano e a ocupação do voo.

Vale lembrar que a Latam ainda não divulgou os preços da Premium Economy nos novos jatos E195-E2. A diferença de valor entre as duas cabines nessa aeronave específica não foi informada pela companhia até a publicação desta reportagem.

Quando vale a pena optar pelo Premium Economy?

A Premium Economy costuma compensar em algumas situações específicas:

Viagens longas ou internacionais , em que o conforto extra faz diferença real ao longo de várias horas de voo.

, em que o conforto extra faz diferença real ao longo de várias horas de voo. Passageiros que querem mais conforto sem pagar o valor da Business , já que a diferença de preço para a executiva costuma ser bem maior do que para a econômica.

, já que a diferença de preço para a executiva costuma ser bem maior do que para a econômica. Pessoas com necessidade de mais espaço , como passageiros mais altos ou que têm dificuldade para viajar em assentos apertados.

, como passageiros mais altos ou que têm dificuldade para viajar em assentos apertados. Profissionais em viagem a trabalho, que precisam chegar ao destino descansados e prontos para compromissos logo na sequência.

Quando pode não valer a pena?

Por outro lado, a Premium Economy nem sempre é a melhor escolha:

Viagens curtas , em que o tempo de voo é pequeno demais para que o conforto extra faça diferença perceptível.

, em que o tempo de voo é pequeno demais para que o conforto extra faça diferença perceptível. Orçamento apertado , quando a diferença de preço para a Economy é alta em relação ao benefício obtido.

, quando a diferença de preço para a Economy é alta em relação ao benefício obtido. Passageiros que não valorizam tanto o conforto extra e preferem economizar para gastar o dinheiro de outra forma na viagem.

Dicas para conseguir Premium Economy por um preço melhor

Algumas estratégias ajudam a viajar em Premium Economy pagando menos: