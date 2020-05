Bancos irão abrir nos dias 20 e 21 de maio

Os bancos manterão as atividades operacionais normais nos dias 20 e 21 de maio na cidade de São Paulo, segundo um comunicado enviado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) na tarde desta terça-feira, 19. A capital paulista terá um megaferiado de cinco dias nesta semana, entre os dias 20 e 24 de maio.

Segundo a Febraban, o funcionamento dos bancos visa assegurar a prestação dos serviços bancários essenciais à população, inclusive a continuidade do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, que começou a ser feito no último dia 18.

EXAME Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

Entretanto, a entidade recomenda aos clientes e usuários da rede bancária que evitem ao máximo deslocamento até às agências bancárias, uma vez que estarão funcionando de forma contingenciada, com equipes reduzidas e horários restritos de funcionamento das 10 às 14 horas.

As datas de vencimento de contas de concessionárias e cobrança não sofrerão alteração.

O que diz o sindicato

O Sindicato dos Bancários de São Paulo foi contra a decisão da Febraban em manter o funcionamento das agências. Em reunião realizada na tarde desta terça-feira, o sindicato pediu para que as instituições financeiras acatassem os feriados antecipados sancionados pelo prefeito Bruno Covas.

Segundo os bancários, as medidas são importantes para reforçar o isolamento social e deter a pandemia de coronavírus (covid-19).

“Estamos perdendo vidas e nosso sistema de saúde está entrando em colapso. Não há risco maior agora do que este. Mesmo assim, os bancos insistem em abrir nos feriados, em mais um exemplo de falta de responsabilidade social. Deixamos claro que os bancários que trabalharem nos feriados deverão receber hora extra, como determina a lei”, destaca a presidenta do Sindicato, Ivone Silva.