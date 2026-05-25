Saúde

Apresentado por LIVEN

EXAME testou o Liven, um novo app de apoio emocional. Veja como funciona

Aplicativo usa IA, testes personalizados e rotina diária para ajudar usuários a entender padrões emocionais

Liven: com 2,5 milhões de usuários no mundo, app foi desenvolvido por psicólogos comportamentais (Liven/Divulgação)

Liven: com 2,5 milhões de usuários no mundo, app foi desenvolvido por psicólogos comportamentais (Liven/Divulgação)

EXAME Solutions
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Publicado em 25 de maio de 2026 às 14h44.

Última atualização em 25 de maio de 2026 às 14h45.

Antes de virar uma questão clínica, o desgaste emocional costuma aparecer em sinais cotidianos: dificuldade para descansar, irritabilidade, falta de foco ou a sensação de que pequenas demandas ocupam espaço demais.

Em um país em que 42% da população afirma sentir estresse, segundo o relatório World Mental Health Day 2024, cresce também o interesse por ferramentas capazes de ajudar as pessoas a observar melhor seus próprios padrões emocionais.

O app Liven tenta atuar justamente nessa etapa: antes de oferecer exercícios prontos, o app conduz o usuário por perguntas, registros de humor e testes personalizados para ajudar a mapear emoções e padrões de comportamento.

A interface funciona como uma conversa guiada. As perguntas são simples, diretas e não exigem conhecimento prévio sobre psicologia. Em vez de abrir direto em meditações, áudios ou exercícios genéricos, o Liven tenta construir primeiro um retrato do usuário.

Disponível para iOS e Android, o aplicativo combina inteligência artificial, diário de humor, testes de saúde mental e conteúdos de autoconhecimento para apoiar usuários que lidam com estresse, ansiedade e sensação de sobrecarga.

A proposta é funcionar como uma ferramenta complementar de organização emocional, disponível a qualquer hora, e não como substituta de psicoterapia, diagnóstico médico ou tratamento clínico.

Com 2,5 milhões de usuários no mundo, o app foi desenvolvido por psicólogos comportamentais e usa metodologias como Terapia Cognitivo-Comportamental, Terapia de Aceitação e Compromisso, DBT, Psicologia Positiva e Terapia Focada na Solução.

Jornada do app: usuário pode registrar emoções, acompanhar oscilações de humor e refletir sobre gatilhos recorrentes (Liven/Divulgação)

Como começa a experiência

O primeiro passo dentro do Liven é escolher um objetivo principal. Entre as opções estão reduzir estresse e ansiedade, melhorar relacionamentos ou trabalhar questões ligadas à infância. A escolha ajuda o aplicativo a personalizar a experiência inicial, mas não é definitiva: o usuário pode ajustar seus objetivos conforme avança na jornada.

Na prática, o começo se aproxima de uma conversa guiada. O app faz perguntas sobre idade, momento de vida e percepção emocional. As questões são simples, diretas e não exigem conhecimento prévio sobre psicologia. A intenção é entender o ponto de partida do usuário antes de recomendar conteúdos e atividades.

Esse desenho ajuda o Liven a se diferenciar de aplicativos que começam a experiência com uma biblioteca de meditações ou exercícios genéricos. Aqui, a lógica é primeiro mapear o usuário para, depois, sugerir uma rotina de acompanhamento.

Da personalização à rotina diária

Depois do questionário, o usuário define uma meta de uso diário. As opções variam de cinco a 20 minutos por dia, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa.

Na sequência, o Liven propõe um “contrato” simbólico de compromisso com o próprio bem-estar. A função busca transformar o uso do aplicativo em hábito, e não apenas em uma ação pontual em momentos de crise.

A jornada começa com conteúdos de autoconhecimento e perguntas como “como você está se sentindo?”. A partir daí, o usuário pode registrar emoções, acompanhar oscilações de humor e refletir sobre gatilhos recorrentes.

O ponto mais interessante da experiência é justamente essa tentativa de transformar percepções subjetivas em registros mais claros. Ao acompanhar humor, pensamentos e reações ao longo do tempo, o usuário consegue observar padrões que muitas vezes passam despercebidos na rotina.

Segundo dados informados pelo aplicativo, 80% das pessoas interpretam mal os sinais de exaustão emocional. A mensagem reforça o foco da plataforma: ajudar o usuário a observar possíveis causas do mal-estar, em vez de buscar apenas alívio imediato.

O papel da inteligência artificial

Um dos recursos centrais do Liven é a Livie, assistente baseada em inteligência artificial. Ela funciona como um espaço para o usuário registrar pensamentos, desabafar e organizar emoções de forma privada.

Segundo a empresa, as interações são anônimas e criptografadas. A proposta é oferecer um ambiente sem julgamento, disponível 24 horas por dia.

Além da IA, o aplicativo reúne monitor de humor, diário emocional e testes de saúde mental. Os conteúdos, de acordo com o Liven, são cocriados por terapeutas licenciados e especialistas acadêmicos.

Veredito da EXAME

O Liven funciona melhor para quem busca uma rotina curta de autoconhecimento e quer acompanhar melhor seus padrões emocionais. A experiência é guiada, simples e menos dispersa do que a de aplicativos baseados apenas em bibliotecas de conteúdo.

O questionário inicial, a definição de metas e o uso da inteligência artificial ajudam a criar uma sensação de acompanhamento contínuo. Para quem sente dificuldade de organizar pensamentos ou perceber gatilhos no dia a dia, o app pode funcionar como uma porta de entrada para o autocuidado.

O diferencial está na combinação entre personalização, registros diários e conversa com IA. Em vez de oferecer apenas exercícios prontos, o Liven tenta construir um histórico do usuário e estimular uma leitura mais atenta da própria rotina emocional.

Ainda assim, o limite precisa estar claro. Para casos que envolvem diagnóstico, sofrimento intenso ou necessidade de acompanhamento contínuo, a recomendação continua sendo procurar um profissional de saúde mental.

O Liven funciona por assinatura recorrente. No Brasil, o plano semanal custa R$ 39,90 após um período de teste grátis de três dias. Há também o plano mensal, por R$ 105,72, e o anual, por R$ 599,90.

 

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