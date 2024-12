Novo Nordisk: um novo norte para derrotar a obesidade

A obesidade é uma doença crônica grave que impacta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS); o que representa um a cada oito habitantes. Se consideradas as pessoas com sobrepeso, o número dispara para 2,3 bilhões, mais de 25% de toda a população global[i].

No Brasil, 61,4% dos adultos vivem com sobrepeso e 24,3% com obesidade[ii], de acordo com dados do Ministério da Saúde. Infelizmente, a tendência é de alta. A projeção para 2035 é de que 41% dos adultos brasileiros terão obesidade[iii]. E, segundo pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pela Novo Nordisk[iv], empresa global de saúde voltada para o tratamento de doenças crônicas, 67% das pessoas com excesso de peso querem perder peso. Esse número aumenta para 82% entre os indivíduos com obesidade.

O que é a obesidade?

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura, sendo definida quando o índice de massa corporal (IMC) ultrapassa 30. Essa condição pode acarretar alterações no organismo que comprometem a saúde, aumentando o risco de desenvolvimento de outras doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, esteatose hepática (acúmulo de gordura no fígado) e problemas no coração[v].

Especialistas explicam que o controle do peso não se limita à equação matemática de “exercitar-se mais e comer menos”. Atualmente entende-se que a obesidade pode ser influenciada por uma série de fatores que fogem ao controle das pessoas, como genética, fisiologia, meio ambiente, trabalho, medicamentos, educação, desigualdade social e saúde mental, devendo, inclusive, ser encarada como um problema de saúde pública[vi]. Pesquisas estimam que o custo global anual para tratar complicações relacionadas à obesidade pode superar US$ 4 trilhões em 20353.

Outro desafio diz respeito ao estigma social e à percepção distorcida da saúde vinculada a doenças crônicas. Segundo a pesquisa realizada pelo Datafolha4, 64% dos brasileiros ouvidos dizem ter uma saúde “boa” ou “muito boa", mas apenas 51% afirmam estar livres de condições como pressão alta, colesterol elevado ou excesso de peso.

Ciência, tecnologia e abordagem holística

Diante deste cenário complexo, uma abordagem holística para o tratamento da obesidade se faz necessária, tanto a partir do acesso a informações confiáveis sobre a doença quanto por meio do uso de soluções inovadoras.

Os esforços da Novo Nordisk contra a

obesidade impactaram a vida de

41 milhões de pessoas em 2023

Fundada na Dinamarca em 1923, a Novo Nordisk tem mais de 100 anos de pesquisa em saúde em busca de inovações. A empresa lidera a corrida global contra a obesidade utilizando ciência e tecnologia para estimular o controle do peso rumo a uma vida mais saudável.

Em dezembro deste ano, a Novo Nordisk anunciou um investimento de R$ 500 milhões em sua fábrica de Montes Claros, na região norte de Minas Gerais, para ampliar a capacidade de produção de enzimas usadas em medicamentos para o tratamento de doenças crônicas como diabetes e obesidade.

A unidade da Novo Nordisk em Montes Claros é a principal fornecedora de insulina para o Sistema Único de Saúde (SUS) do governo federal, beneficiando mais de 4,3 milhões de brasileiros com diabetes todos os anos pelo país desde 2018. É de lá que sai 12% da insulina consumida no mundo.

Dois meses antes, em outubro, a empresa anunciou um investimento de R$ 864 milhões na fábrica. E, em 2023, a farmacêutica já havia investido cerca de US$ 3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, o equivalente a 14% das vendas totais. O montante representa um salto de 35% em relação ao que havia sido aportado em 2022. Como resultado, cerca de 41 milhões de pessoas com obesidade foram impactadas pelos esforços da companhia[vii].

Com mais de 64 mil funcionários (2 mil no Brasil), a Novo Nordisk está presente em 80 países e comercializa seus produtos em 1707,[viii]. A empresa tem 12 centros de pesquisa localizados na China, nos Estados Unidos, na Índia, no Reino Unido, além da própria Dinamarca[ix]. Essas unidades se conectam a um ecossistema global de hubs de inovação dedicados a pesquisar avanços no controle do excesso de peso para uma melhor qualidade de vida.

É dentro desses centros de pesquisa que a ciência entra em cena. Um exemplo prático é o desenvolvimento de estudos que buscam investigar moléculas que podem ser usadas para suprimir o apetite a fim de estimular o organismo a uma perda de peso duradoura. Assim, a empresa avança em áreas cruciais como a redução do peso corporal e benefícios cardiovasculares.

[i] Mapa da Obesidade. Abeso. Disponível em https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/. Acesso em 13/12/2024

[ii] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2023: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2023 [recurso eletrônico]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2023.pdf. Acesso em 12/12/2024

[iii] World Obesity Federation, World Obesity Atlas 2023. Disponível em: https://data.worldobesity.org/publications/?cat=19. Acesso em 12/12/2024

[iv] Instituto Datafolha. Pesquisa Meu Peso, Minha Jornada, realizada pela Novo Nordisk.

[v] Yuen M, Earle R, Kaplan LM et al. Poster T-P-3166: a systematic review and evaluation of current evidence reveals 195 obesity-associated disorders. Poster presented at: the 34th Annual Scientific Meeting of the Obesity Society; October 31-November 4, 2016; New Orleans, LA. 2016.

[vi] Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO). Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2016. 4ª ed. São Paulo: ABESO; 2016. Disponível em: https://abeso.org.br/wp-content/uploads/2019/12/Diretrizes-Download-Diretrizes-Brasileiras-de-Obesidade-2016.pdf. Acesso em 13/12/2024.

[vii] Novo Nordisk. Annual Report 2023. Bagsværd: Novo Nordisk; 2023. Disponível em: https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/investors/irmaterial/annual_report/2024/novo-nordisk-annual-report-2023.pdf. Acesso em: 12/12/2024.

[viii] Novo Nordisk. Who we are. Disponível em: https://www.novonordisk.com/about/who-we-are.html. Acesso em 12/12/2024.

[ix] Novo Nordisk. Research and Technology Centres. Disponível em: https://www.novonordisk.com/science-and-technology/research-and-technology-centres.html. Acesso em: 12/12/2024.