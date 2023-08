Cimed lança campanha ousada para conscientizar sobre o uso de vitaminas

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 98% da população brasileira não ingere a quantidade ideal de vitaminas por dia, o que pode acarretar uma série de doenças e na queda na imunidade. Para alertar a população sobre a importância da suplementação mediante acompanhamento médico regular, a farmacêutica Cimed, lançou, neste domingo, dia 20, no programa Domingão com Huck, a campanha “Saúde em Dobro”. Nos dias 21 e 22 de agosto, todos os consumidores que comprarem nas farmácias produtos da marca Lavitan – multivitamínico da Cimed líder de mercado –, levam, automaticamente, a segunda unidade sem nenhum custo.

“Os pilares fundamentais para manter a saúde são compostos de uma boa alimentação, prática regular de exercícios físicos e boa qualidade de sono, mas sabemos que a rotina intensa das pessoas nem sempre permite que isso aconteça”, explica João Adibe Marques, presidente da Cimed. “Pensando nisso, temos Lavitan, uma linha completa de vitaminas, com mais de 80 produtos no portfólio que atende as mais diversas necessidades das famílias brasileiras. Tudo isso com qualidade e acessibilidade, seguindo o nosso propósito.”

Terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas, a Cimed tem um portfólio extenso, que inclui mais de 600 produtos, entre eles medicamentos, dermocosméticos e itens de higiene e beleza (parênteses, aqui, para a parceria com a Fini, que fez o hidratante labial Carmed estourar em vendas). Fecha o portfólio uma quarta, e não menos importante, categoria: a de produtos na área de nutrição e vitaminas, onde se posiciona a marca Lavitan.

A promoção da marca será válida apenas nos dias 21 e 22 de agosto e estará vigente nas farmácias participantes presentes em todo o país. Para mais informações acesse o site da Lavitan.