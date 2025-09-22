Doce de leite ganha espaço em dietas e se mostra aliado da hipertrofia

Como um truque que facilita a reeducação alimentar para quem quer perder peso ou ganhar músculo, o consumo do doce de leite na dieta cresceu. Seja diet ou tradicional, além do sabor, que ajuda quem se considera uma “formiga” e não resiste a doces, o alimento tem benefícios reais para a hipertrofia — e uma colher de 20 g conta somente com 65 a 75 calorias.

"Acredite você ou não, mas o doce de leite pode ser um bom alimento para incluir na dieta", cita a nutricionista Letícia Citon em vídeo viral no TikTok. Entre as dicas de consumo estão incluí-lo em uma fatia de pão integral, frutas ou puro.

Protagonista para maior adesão do plano alimentar

Nutricionistas viralizam na internet mostrando receitas saborosas e saudáveis com o alimento, e faz sentido: o açúcar libera dopamina no cérebro, hormônio associado ao prazer. Dessa forma, a pausa repentina do consumo pode causar sintomas de abstinência, como irritabilidade, cansaço, tontura e problemas no sono. Assim, dietas rigorosas ou restritivas saíram das recomendações dos profissionais de saúde, e planos flexíveis tomaram o espaço.

Mesmo o doce de leite sendo um grande aliado da reeducação, profissionais alertam que o alimento não é a base do plano alimentar — ou seja, ele é aliado quando consumido nas quantidades corretas, e não em excesso.

Dados da Organização Mundial de Saúde alertam que, em média, cada brasileiro consome cerca de 30 kg de açúcar por ano. Prestar atenção nos rótulos também deve se tornar rotina: a escolha de alimentos com até cinco ingredientes deve ser priorizada para garantir a qualidade do produto.

Pré x pós-treino

Exercícios de alta intensidade demandam grande aporte energético, e o doce de leite, rico em carboidratos simples, oferece energia rápida. Um artigo publicado na Revista Brasileira de Nutrição Esportiva indica que o consumo moderado de doce de leite como pré-treino em práticas intensas, como CrossFit ou musculação, pode melhorar o desempenho dos treinos, aumentando repetições e cargas — uma ótima opção para quem busca a hipertrofia (aumento da massa e do volume dos músculos).

A função da sobremesa muda conforme o momento em que é consumida. No pós-treino, o doce de leite é uma boa opção para a reposição do glicogênio muscular (carboidratos armazenados nos músculos que servem como energia para o treino). Além disso, outros benefícios, como ser fonte de cálcio, proteínas e fósforo, chamam atenção para o consumo moderado do alimento.

Fibras reduzem impacto glicêmico

Mesmo com benefícios já comprovados, o consumo do doce de leite precisa ser feito com cautela, afinal, contém altos níveis de açúcar. A Sociedade Brasileira de Diabetes alerta que o estilo de vida, bem como a falta de moderação de açúcares e carboidratos na alimentação, é fator crucial para o diagnóstico de condições metabólicas, como o diabetes tipo 2.

Técnicas de combinação de porções pequenas do doce de leite com fibras ajudam a reduzir o impacto no índice glicêmico, melhorando o controle da glicemia. As fibras estão presentes em frutas, legumes, cereais integrais e verduras. Elas auxiliam na melhora da digestão e da saúde intestinal. No metabolismo, atuam formando um gel no intestino, impedindo que a glicose entre na corrente sanguínea de forma rápida. Portanto, optar pela ingestão do doce de leite com morangos, uvas ou outras frutas garante ainda mais benefícios para a saúde.

Antes de incluir alimentos na dieta, especialistas alertam que exames de rotina, como hemoglobina glicada, glicemia em jejum e colesterol, devem estar em bons parâmetros. Buscar um plano alimentar individual e personalizado segue sendo a maneira mais segura de encaixar truques estratégicos no plano alimentar.