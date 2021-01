Marcelo Tripoli: “Tão importante quanto o destino é o hotel onde se hospedar”

“Essa coisa de passar o dia na rua batendo perna e economizar na estada não é para mim”, diz Marcelo Tripoli. Para esse publicitário, apreciador de moda e design, a escolha de um hotel confortável e com bela arquitetura é tão importante quanto o destino de uma viagem.

Tripoli construiu sua carreira no mundo digital. Ao longo das últimas duas décadas, ele fundou a agência iThink, dirigiu o escritório brasileiro da Sapient Nitro, do grupo Publicis, e comandou a área de marketing digital para a América Latina da consultoria McKinsey.

No fim do ano passado, novamente no papel de empreendedor, fundou a agência Zmes, com Artur Grynbaum e Miguel Krigsner, CEO e fundador do Boticário, e Hélio Rotenberg, presidente da Positivo, como principais investidores. Fora do universo online, ele conta que gosta mesmo é de ler livros no papel e de suar a camisa em uma quadra de squash. A entrevista completa você confere no podcast Casual EXAME.