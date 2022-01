Em Bonito, preocupação com ambiente transforma a experiência dos turistas

Para os supersticiosos, o verde representa esperança. Essa é uma palavra que descreve bem as expectativas do ecoturismo brasileiro para as próximas temporadas. Uma pesquisa encomendada pela Amadeus, empresa de tecnologia focada em viagens, revela que dois terços dos consumidores consideram as viagens sustentáveis uma prioridade. “Os viajantes em todo o mundo estão tentando conciliar suas preocupações ambientais e sociais com sua paixão por viagens, e colocando seu dinheiro onde está seu discurso”, escreveu Daniel ­Batchelor, vice-presidente de global corporate communications & social responsibility da Amadeus, em um artigo sobre tendências para o turismo em 2022.

Em Bonito, cidade sul-mato-grossense no Parque Nacional da Serra da Bodoquena e um dos primeiros destinos de ecoturismo do Brasil, a preocupação com a natureza é levada a sério, o que por si só é um atrativo a mais na visão dos frequentadores. Antes de iniciar a flutuação de mais de 2 horas nas águas cristalinas do Rio da Prata, por exemplo, é necessário tomar uma ducha para remover resquícios de protetor solar da pele, que poderiam prejudicar os peixes. Por esse mesmo motivo, acessórios como brincos e anéis são desaconselhados. Dentro d’água, a proteção contra o sol é garantida por uma roupa de neoprene que cobre quase todo o corpo. Antes de ficar na posição certa para flutuar, mais um aviso do guia: “Não coloque os pés no fundo do rio. Isso assusta os animais”.

Em outras atrações famosas de Bonito, como a Gruta do Lago Azul e o circuito de cachoeiras Boca da Onça, o cuidado com o ambiente é o mesmo. A preocupação se estende até aos banheiros de hotéis e pousadas: é quase regra encontrar sabonetes, xampus e condicionadores biodegradáveis. No Bonito All Suites, hotel da rede Promenade inaugurado na cidade em novembro, os hóspedes são recebidos com um kit de amenidades que inclui uma caneca artesanal de barro, uma sacola de pano e uma garrafa de alumínio. Tudo pode ser usado durante e após a viagem.

O cuidado com a natureza começa já no embarque. A Azul era a única companhia aérea que operava voos diretos para lá, partindo de Viracopos, em São Paulo. No começo de dezembro, a Gol também passou a voar para a cidade, saindo de Congonhas. A novidade? O voo é a segunda rota carbono neutro no país, depois de Recife-Fernando de Noronha. Segundo a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a expectativa é que a novidade aumente o fluxo turístico da região em até 10%. Viajante consciente é isso aí.