Urnas em baixa: satisfação com a democracia tem queda no mundo, mostra estudo

A satisfação com a democracia continua em baixa pelo mundo, mostra um estudo do Pew Research Center. O instituto americano ouviu pessoas em 23 países e, em média, 42% delas disseram estar satisfeitas com o modo como a democracia funciona. Já 58% disseram que não. No Brasil, os números são próximos: 40% dizem estar satisfeitos, e 59% estão descontentes — o 1% restante não respondeu.

Segundo o estudo, há uma clara correlação entre confiança com a economia e satisfação com a democracia (veja o quadro). Na Índia, que cresce a taxas acima de 6,5% ao ano desde 2021, quase 80% estão satisfeitos com o modo de governo.

Já na Coreia do Sul, abalada por um impeachment presidencial recente, 10% estão confiantes na economia e menos de 30% aprovam o modelo político. O país asiático foi um dos que tiveram maior queda na satisfação com a democracia entre 2024 e 2025, assim como Japão e Israel. Já na Alemanha, Canadá e Estados Unidos, a satisfação aumentou.

Além da economia, os autores do estudo afirmam que parte da desaprovação vem da falta de escuta. “Muitas pessoas estão frustradas com as elites políticas ou sentem que suas opiniões não são representadas no governo”, disseram os pesquisadores. Ou seja, democratas mundo afora precisam cuidar do bolso dos cidadãos — e ter ouvido atento.