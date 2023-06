Uma edição para quem ama o que faz

“O mundo é dos amadores, aqueles que amam o que fazem.” A frase é de Ana Oliva, presidente do conselho de administração da Astra, um gigante de produtos como vasos, janelas e tubos de PVC, e abre a seção Casual. Oliva fala sobre sua paixão pelo triatlo, que até hoje a faz acordar às 4h30 para treinar. Mas o ensinamento cabe também em tantos outros temas de nossa cobertura, sobretudo no mês em que mergulhamos na pauta ESG. Coordenada pelo editor Rodrigo Caetano e pelas repórteres Marina Filippe e Fernanda Bastos, nossa leva de reportagens especiais premia as empresas que são referência em práticas ambientais, sociais e de governança. Em comum, seus executivos investem em projetos que transformam os negócios, mas que fazem do mundo um lugar melhor. Para isso, precisam de mais do que um senso prático de encarar os desafios. Precisam de brilho nos olhos, de uma vontade genuína de fazer a diferença. Precisam também, na medida do possível, encarar o árido mundo dos negócios com a paixão dos amadores.

Há 56 anos a equipe da EXAME trabalha para desenvolver o capitalismo brasileiro, jogando luz nos bons exemplos e apontando os desafios prementes. Esta edição reforça nossa missão. Com base numa metodologia desenvolvida com a escola de negócios Ibmec, contamos a história de 45 empresas que já estão mudando o mundo, mas que reconhecem ter ainda muito a evoluir. São histórias como a do catarinense Grupo Malwee, de tecidos, que decidiu investir para fabricar calças jeans com apenas um copo d’água. Apenas em 2022 a economia de água chegou a 4,6 milhões de litros na linha de produção. Parecia impossível, tal como um amador nadar 3 quilômetros, pedalar 180 e correr outros 42. Mas a Malwee fez. Assim como sua concorrente, o Grupo Soma, cuja marca Hering já opera com 99% de energia renovável. Ou a outra premiada no setor de moda, a Renner, que já tem 80% do portfólio com produtos de baixo impacto ambiental.

Paixão também é o que move a fabricante de produtos de beleza Granado em sua expansão global. Fundada em 1870, a companhia aposta em ingredientes brasileiros e no design vintage para conquistar o exigente mercado consumidor europeu. Sissi Freeman, sócia da companhia, foi clicada pelo editor de fotografia Leandro Fonseca numa nova loja da marca, em Lisboa. “A meta é tornar a Granado uma ‘top of mind’ entre as marcas globais de perfumaria”, diz a empresária. Para chegar lá, vai precisar de inovação, de muita eficiência, mas sobretudo de uma determinação fora do comum. São os ingredientes necessários para mudar a empresa, a rotina, ou o mundo.