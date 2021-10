Melhores e Maiores traz um novo olhar sobre empresas na pandemia

MELHORES E MAIORES celebra, desde 1974, as conquistas das mais relevantes, eficientes e inovadoras empresas brasileiras. Para manter o impacto de sempre e ser peça importante na construção do capitalismo pós-pandemia, a edição que você tem em mãos é fruto de um amplo redesenho. A EXAME tem novo parceiro técnico para a depuração dos dados de MELHORES E MAIORES: o Ibmec, uma das mais respeitadas escolas de negócios do país.

As dívidas tiram o seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

Juntos, EXAME e Ibmec desenvolveram a mais moderna e criteriosa metodologia de análise corporativa do Brasil. Mais de 600 empresas listadas em bolsa ou com informações públicas foram analisadas em três dimensões: dados econômico-financeiros, crescimento e adoção de práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança). Os detalhes da metodologia e informações complementares estão na turbinada versão online da premiação: mm.exame.com.

Essa abordagem sistêmica permitiu ao especial deste ano retratar um conjunto de empresas que não só se destacaram financeiramente como investiram para sair do desafiador ano de 2021 mais fortes. Juntas, as empresas de MELHORES E MAIORES tiveram um crescimento real de 4,47% em 2020, ano em que o PIB brasileiro encolheu 4,1%.

A empresa do ano, a siderúrgica Gerdau, teve em 2020 o melhor de seus 120 anos de história.

Além de sólidos resultados financeiros, acelerou a inovação com o objetivo de oferecer serviços cada vez mais verticalizados. A empresa também é referência em ESG, com 73% da produção usando matéria-prima reaproveitada e 30% de negros em cargos de liderança. Liderar a sociedade em pautas essenciais para o futuro é um desafio e tanto para um conglomerado com 28.350 funcionários em dez países. Mas é justamente o tipo de desafio que se impõe aos homens e mulheres de negócios retratados em ­MELHORES E MAIORES.

Para ampliar ainda mais o impacto deste especial, a EXAME premiou também a Start­up do Ano e o Empreendedor Social do Ano. O prêmio de startup foi para a ­Petlove, maior ecossistema animal do Brasil, que tem receita estimada em 800 milhões de reais em 2021. A empreendedora premiada é Alcione Albanesi, da ONG Amigos do Bem, que dobrou o número de atendimentos a famílias afetadas pela crise.

Estão no conselho da ONG nomes como Elie Horn, da Cyrela, e Luiza Trajano, do Magazine Luiza. É uma união que mostra que as melhores empresas e os melhores empreen­dedores são aqueles que deixam impactos positivos. Como nos últimos 47 anos, a EXAME seguirá evoluindo para premiar os protagonistas dos negócios no Brasil.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.

-

-

-

-