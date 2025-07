Tudo num shake só

Entre idas à academia e corridas no parque, o empreendedor paulistano Marcelo Saddi deparou-se com um dilema de muita gente: a vontade de manter a saúde em dia convive lado a lado com o pouco tempo para encontrar todas as proteínas e vitaminas recomendadas pelos nutricionistas. Seguir uma dieta regrada envolve um tanto de disposição e de investimento financeiro para consumir alimentos frescos. Ainda por cima, os suplementos costumam ser vendidos separadamente — e, aí, coitado de quem precisa lembrar de tudo o que faz bem à saúde.

A junção do máximo de vitaminas, minerais, antioxidantes e mais virou o foco da Outlive, empresa aberta em 2025 para fabricar o Daily Health. O suplemento nutricional em pó com 62 ingredientes pode ser misturado em água gelada e consumido todas as manhãs. A promessa é beneficiar não só os atletas, mas qualquer pessoa interessada em viver com saúde. A inspiração para a fórmula veio do nadador Nicholas Santos, campeão mundial em nado borboleta. “Ele mesmo costumava misturar vários ingredientes para melhorar o desempenho”, diz Saddi, que conheceu o atleta por meio da vontade em comum de manter a saúde em dia. “Passamos a fórmula dele pelo crivo de especialistas antes de levá-la ao mercado.”

A Outlive vende o produto num site próprio, com assinatura mensal de 300 reais. Em breve, quer colocar os itens também em lojas de suplementos. A expectativa dos sócios, que incluem -Saddi, Santos e Felipe Moro Costa, é ter até o início do ano que vem o retorno do investimento inicial de 5 milhões de reais.