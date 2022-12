Moda Verão: Conheça a coleção Pindorama, de Marina Bitu, para a estação mais quente do ano

A moda verão é a que mais reflete o estilo brasileiro, com peças fluidas como vestidos e camisas soltas que transitam entre os gêneros e, claro, o já tradicional beachwear.

Porém, para além do uso na praia, as marcas nacionais passam a lançar coleções versáteis, que vão da areia às festas, como os biquínis esculturais da mineira Hana Khalil.

Para 2023, referências às cores do Brasil continuam em alta. É o caso da coleção Pindorama, “o primeiro nome do Brasil, dado pelos indígenas”, comenta a estilista Marina Bitu sobre a marca que leva seu nome.

• Bermuda, R$ 688, e espadrilhas, R$ 848, Barthelemy, à venda em barthelemy.com.br

• T-shirt Pau Brasil, R$ 320

• Óculos (pendurados na cadeira), R$ 429, boné, R$ 299, e panneau, R$ 319, por Marina Bitu, à venda em marinabitu.com e Pinga Store

• Biquíni Paulo Mariotti para Riachuelo: sutiã, R$ 89,90, e calcinha, R$ 69,90, à venda em riachuelo.com.br

• Cadeira Trancoso, por Luisa Moysés, R$ 9.147, à venda em breton.com.br

• Mesa lateral Despertar G, por Voilà Studio, R$ 3.190, à venda em boobam.com.br

• Óculos Ray-Ban Mega Wayfarer (em cima da mesa), R$ 1.130, à venda em rayban.com.br

• Protetores solares — Care: SunCARE Powder FPS 30, R$ 129, à venda em carenb.com; Sallve: Vitamina C FPS 30 Antioxidante Hidratante, R$ 99,90, e Protetor Solar Corporal FPS 50, R$ 64,90, à venda em sallve.com.br; O Boticário: BOTI.SUN Aqua Fluido Protetor Facial Antissinais FPS 50, R$ 64,90, BOTI.SUN Gel Creme Protetor Corporal FPS 50, R$ 79,90, e BOTI.SUN Aqua Fluido Corporal Spray Gel FPS 50, R$ 79,90, à venda em boticario.com.br/boti-sun • Mala de Viagem Havaianas, R$ 979,99, e chinelo Havaianas Slim Square Glitter II, R$ 64,99, à venda em havaianas.com.br

• Camiseta rosa Verena Smit para Riachuelo, R$ 69,90, à venda em riachuelo.com.br • Óculos Arnette Poll-Ock (pendurados na mala), R$ 570, à venda em kanui.com.br

Beleza

Brazilian beauty

Antes tomadas por produtos importados, as gôndolas têm agora protetores solares com formulação nacional. Para ser usado depois da aplicação da maquiagem, foi desenvolvido pela Care Natural Beauty um pó translúcido ultrafino com FPS 30, com efeito matte e controle de oleosidade. Já a DNVB Sallve desenvolveu seu primeiro protetor solar com manteiga de karité e óleo de semente de uva, de ação hidratante e antioxidante. E O Boticário lançou a marca BOTI.SUN, para atender todas as tonalidades de pele dos brasileiros.

