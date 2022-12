Arezzo &Co chega a 1.000 lojas de olho em faturamento recorde em 2022

Mirando no faturamento recorde neste ano, a Arezzo &Co (ARZZ3) intensificou sua expansão física. Em 2022, foram 70 inaugurações. Nesta segunda-feira,12, chega à loja número 1.000 de todo o grupo. De 2020 para 2022, a Arezzo aumentou. Em outubro de 2020 comprou a Reserva, entrando no mundo do vestuário e no guarda-roupa masculino e, por fim, acrescentou o &Co - simbolizando a mudança de grupo calçadista para um grupo de moda. Essa mudança se consolidou com lançamento da linha de roupas femininas da Schutz e com a aquisição da BAW Clothing e da Carol Bassi.

Para o número simbólico o grupo escolheu a cidade de Belo Horizonte (onde a Arezzo nasceu) como endereço da terceira loja da marca de luxo Carol Bassi, dedicada ao vestuário feminino. Adquirida pelo grupo no fim de 2021 por R$ 180 milhões, o faturamento anual médio da grife é de R$ 58 milhões por loja, considerando as unidades no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e no Shopping Village, no Rio de Janeiro. A unidade mineira será a primeira loja de rua e reforça o posicionamento do grupo nos clientes das classes A e B.

"A loja física é onde o cliente pode vivenciar o contato com a física. A web não é uma substituição do varejo físico. No nosso ponto de vista, ela complementa", diz Marco Aurélio Vidal, diretor executivo de expansão da Arezzo&Co. Hoje, metade das vendas do grupo vem das lojas físicas (lojas próprias e franquias) e 22% das vendas digitais. O restante é vendido nas lojas multimarca. No entanto, o crescimento físico ajuda, também, a impulsionar as vendas digitais. De acordo com Vidal, o cliente "multicanal" compra 1,7 vez mais do que aquele que só vai à loja ou compra pela internet. Diante desse cenário, a expansão física do grupo se tornou mais relevante para chegar ao recorde de faturamento previsto para o ano. Ao fim do terceiro trimestre, a receita bruta da empresa somou R$ 5 bilhões em 12 meses. Ao longo de 2021, a receita bruta da empresa foi de R$ 3,65 bilhões. "Devemos manter um número de 50 a 70 lojas por ano de aberturas", afirma o diretor sobre 2023.

A estratégia de expansão é focada na abertura de franquias, em especial com Anacapri e Reserva. Hoje, das mil lojas, 743 são franquias. "Deixamos a abertura de lojas próprias concentradas nas capitais do Sudeste e seus principais shoppings", explica Vidal.

Mas, ao longo de 2023, parte importante do avanço também deve vir pelas lojas próprias. "Em apresentação a investidores e analistas de mercado, a empresa afirmou que espera chegar a 760 franquias e 310 lojas próprias (o que reduz a participação das franquias para algo em torno de 71% do total de lojas). A direção também mencionou que acredita que o mercado poderia acomodar 250 lojas Reserva, entre 60 e 70 Reserva Mini e 70 e 80 Reserva Go (dos atuais 131, 15 e 2, respectivamente), segundo relatório do banco Goldman Sachs.

Com recomendação de compra pela maioria dos bancos que acompanham a ação, o papel da Arezzo&Co acumula alta de 8% desde janeiro, se aproximando do patamar de R$ 80. Com preço-alvo de R$ 121 e recomendação de compra, o Goldman Sachs vê a ação do grupo de moda negociando a 19 vezes o múltiplo de preço/lucro projetado para 2023. A média do setor de moda é de 17 vezes, segundo o banco.

"Vemos a Arezzo&Co bem posicionada para continuar impulsionando o crescimento acelerado da receita, com sua combinação de forte valor de marca, proposta de valor e foco predominante em faixas de renda mais alta que permitem que a empresa fique mais isolada dos ciclos e incertezas em torno do poder de compra", escreveram eles em relatório de novembro, destacando, também, a expansão física da empresa.