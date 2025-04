Marcas brasileiras se destacam na Semana de Design de Milão

Da icônica Poltrona Mole, criada pelo arquiteto Sergio Rodrigues e parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York, aos inovadores trabalhos dos irmãos Campana, o design brasileiro é referência mundial. E a Semana de Design de Milão, que ocorreu de 7 a 13 de abril, reafirmou essa posição. Entre mais de 2.100 expositores, o país ficou em quinto lugar em termos de espaço ocupado. Além do evento principal, o Salão do Móvel de Milão, as mostras paralelas, como o ­Fuo­riSalone, estavam repletas de design brasileiro.

Poltrona Juruá: inspirada nas curvas do rio de mesmo nome (Divulgação/Divulgação)

Curvas de Niemeyer

Em colaboração com a Fundação Oscar Niemeyer e com o apoio da ApexBrasil e da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (via Brazilian Furniture), a Etel encomendou ao historiador Francesco Perrotta-Bosch um estudo sobre a obra do arquiteto na Itália. São 13 projetos, apresentados com desenhos originais do acervo da fundação e fotografias assinadas por Luisa Porta. Para a edição de Milão 2025, a marca levou a linha Módulo, criada pelo arquiteto. Linhas simples e elegantes formam a base da poltrona que integra o conjunto. A curva, elemento característico de Niemeyer, aparece de forma sutil.

Sofá Juruá: mesa de apoio acoplada à peça (Divulgação/Divulgação)

A reinvenção do clássico banco alto

A Maxdesign, marca italiana de mobiliários corporativos de alto padrão, pertencente ao FK Grupo brasileiro, apresentou lançamentos de designers internacionais e nacionais. Entre eles destaca-se a releitura do clássico banco alto, assinada pelo designer Geckeler Michels. A peça, que combina resistência e durabilidade com um refinamento minimalista, agora está disponível nas versões giratória e estofada, além de três alturas (45, 65 e 75 centímetros), oferecendo versatilidade para diferentes espaços.

Banco Maxdesign: releitura do clássico banco alto (Divulgação/Divulgação)

Juruá: a fluidez da natureza

No Salone del Mobile, a Bell’Arte, especialista em estofados de luxo e design autoral, apresentou dois lançamentos: a poltrona Solta, de Crystian Freiberger, e a linha Juruá, criada por Larissa Diegolli. A linha Juruá buscou capturar a fluidez do Rio Juruá, que fica no norte do país e é o mais sinuoso do planeta, com formas inspiradas nas curvas do rio. A coleção inclui um sofá e uma poltrona, acompanhados por mesas laterais e aparadores em madeira maciça, que fazem referência às palafitas.

Poltrona Mauna: edição limitada a dez unidades (Divulgação/Divulgação)

Poltrona Bulbo: robustez e suavidade

O FuoriSalone, evento paralelo ao Salone del Mobile, transformou Milão em um centro vibrante de exposições e instalações, e o design brasileiro se fez presente. Dentro da exposição Chuva de Caju (Cashew Rain), promovida pela ApexBrasil, chamou a atenção a Poltrona Bulbo, do designer brasileiro Eduardo Trevisan. A peça explora a robustez natural da madeira maciça Tauari em contraste com a suavidade do design e do revestimento em tecido de matéria-prima orgânica.

Homenagem às montanhas do mundo

Dentro do FuoriSalone, a mostra Piloto Milano, com curadoria de Ricardo Gaioso, apresentou suas coleções em locais icônicos, como o Le Cavallerizze, no distrito de S. Ambrogio. Nesse espaço, a Tecline e o designer Ronald Sasson lançaram uma coleção exclusiva de poltronas inspiradas nas paisagens naturais mais icônicas do planeta. Limitadas a apenas dez unidades, as poltronas Mauna e Kea são inspiradas nas montanhas mais altas do mundo, enquanto a Kili homenageia o majestoso Kilimanjaro, refletindo sua imponência e grandiosidade.