Peaky Blinders, beach tênis e piano de cauda: quem é Camila Farani

Camila Farani estava saindo da sociedade da Mundo Verde, rede varejista de produtos naturais, e começando a desbravar o universo do investimento-anjo quando leu Comece por Você, de Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn. “Em um trecho, Hoffman diz que, se você pensar que não tem conhecimento ou não se achar o mais inteligente da sala mas tiver energia para estar ao lado daquelas pessoas, vai chegar a algum lugar. Isso me marcou”, conta. Mesmo nos momentos livres, Farani traz inspirações de seu dia a dia para a vida profissional. A não ser quando viaja. A condição então é um destino com algum tipo de retiro. É de onde ela tira energia para tocar a G2 Capital, uma butique com investimentos em mais de 50 startups. Formada em direito, pós-graduada em marketing e especialista em inovação pela Universidade Stanford e pelo MIT, ela também é um dos tubarões do programa Shark Tank, do Canal Sony, investindo e dando mentoria aos empreendedores participantes.