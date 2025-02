Para ficar de olho

Blue Company

A operadora de saúde baiana cresceu 2.953% em 2023, atingindo 30 milhões de reais. “O objetivo da Blue é estimular uma visão preventiva da saúde, evitando complicações futuras”, diz Pertrelly. O diferencial está na oferta de planos acessíveis com atendimento humanizado. Em 2024, faturou 320 milhões de reais e começou a instalar clínicas autônomas em São Paulo. O plano para este ano é chegar às outras capitais e faturar 1 bilhão de reais.

Vaapty

A empresa de Londrina, no norte do Paraná, opera como uma “imobiliária de carros”. Já movimentou mais de 2 bilhões de reais em vendas conectando vendedores e compradores de veículos em até 40 minutos por meio de uma rede de franquias. A empresa paranaense cresceu 1.737% entre 2022 e 2023, atingindo 8,3 milhões de reais em receita, o que rendeu a ela um lugar no ranking. Fundada em 2020, a Vaapty abriu a 100a loja franqueada da marca no ano passado.

Voz dos Oceanos

De Itajaí, Santa Catarina, a ONG dedicada à proteção dos oceanos realiza expedições e pesquisas sobre o plástico presente nos mares. Fundada pela família Schurmann, conhecida pela história de mais de 40 anos na navegação, cresceu 1.062.569% entre 2022 e 2023, chegando a 2,9 milhões de reais. Em 2024, arrecadou 8 milhões de reais para projetos como estudos sobre microplásticos. Os resultados iniciais serão divulgados na COP30, em Belém.

Orla Investimentos

Escritório vinculado à Necton, corretora do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), a Orla iniciou suas operações no Rio de Janeiro, em 2022. Cresceu 53.380% no primeiro ano de operação, alcançando 2,7 milhões de reais. Com destaque no atendimento a clientes de alta renda, já alcançou 300 milhões de reais sob custódia. Ao longo de 2025, planeja estruturar sua filial em Brasília e a Orla Saúde, novo braço com foco em planos de saúde.