Como você escolhe séries e filmes? Saiba se você é como a maioria

Quem é você com o controle na mão? É do tipo que zapeia pelo catálogo ou escolhe seus filmes e seriados por indicação dos amigos? Prefere ação, comédia, suspense ou ficção? Compartilha assinatura com os familiares ou assiste sozinho? Quais são suas plataformas preferidas? Uma pesquisa realizada em parceria com a consultoria Grimpa mapeou os hábitos de consumo de streaming dos leitores da EXAME.

O questionário estruturado, autoconduzido e com respostas anônimas foi enviado pela plataforma On The Go e enviado aos assinantes da newsletter diária Desperta. No total, 465 pessoas responderam. Os dados mostram um retrato do espectador médio e ajudam a entender, sem spoiler nem dramas, o que importa na hora de maratonar uma série. Prepare a pipoca e boa diversão!