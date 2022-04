Dois livros essenciais para empreendedores de sucesso

LIVROS

Conexão fora das telas

O best-seller de The New York Times reúne lições para líderes que desejam acabar com o sentimento de solidão no trabalho híbrido. É um guia para gestores de empresas de diferentes portes que precisam lidar com temas sensíveis e que fogem ao digital, como diversidade, resolução de conflitos e organização do trabalho.

De Volta às Conexões Humanas​ (AlfaCon) I Autor: Dan Schawbel | Preço: 69,90 reais | Páginas: 337

A evolução do NPS

Criador do Net Promoter Score (NPS), métrica de desempenho de satisfação de clientes, Fred Reichheld relê o conceito num livro sobre como as empresas devem ter o objetivo central de trazer valor aos clientes. Para o autor, um negócio viável só depende de consumidores felizes.

Vencendo com Propósito: Como o NPS Pode Levar Sua Empresa a Um Novo Patamar de Sucesso (Benvirá) I Autor: Fred Reichheld | Preço: 41 reais | Páginas: 336

SÉRIE

Ambição nos negócios

A competição afiada de um grupo de recém-formados pelas poucas vagas num grande banco de Londres serve de enredo para o drama Industry. Em meio à ambição desmedida, questões de gênero, etnia, classe social e privilégios no trabalho dão a tônica da série.

Industry | Criadores: Mickey Down e Konrad Kay | Direção: Lena Dunham, Ed Lilly, Tinge Krishnan e Mary Nighy | Onde ver: HBO Max