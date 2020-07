O que é ser casual?

Maitê Lourenço, CEO da BlackRocks

Para mim, ser casual é confrontar o senso comum, abrir cada vez mais oportunidades para as pessoas estarem no lugar em que desejam estar.

Fiamma Zarife, diretora-geral do Twitter Brasil

Ser casual significa muitas coisas para mim. Significa ter o riso fácil, cumprimentar com um abraço, falar com o coração. Significa ter a alma leve, apreciar as pequenas coisas da vida e agradecer pelo que se tem. Significa aprender todos os dias e ser generosa sempre e com todas as pessoas. Ser casual, para mim, está diretamente relacionado com postura e atitudes.

Nizan Guanaes, criador da N-Ideias

Casual, para mim, é viver no meio das minhas rosas. Eu plantei minhas rosas por causa de Santa Teresinha, de quem sou devoto. Elas não estão bonitas neste período porque é tempo de inverno, tempo de poda. Mas ter tempo para viver com minhas rosas e olhar os tempos delas, o inverno, o verão, a época em que elas florescem, isso para mim é casual.

Cauã Reymond, ator

Ser casual, para mim, é passar o tempo com as pessoas que eu amo, fazer as coisas de que gosto e estar em contato com a natureza.

Aline Midlej, jornalista

Casual, para mim, é o despretensioso, que é autêntico, bonito, pela singularidade de não pretender ser. Só é.

Morena Leite, chefe de cozinha

Ser casual é ser menos formal, é ser leve, simples, descontraído, divertido. Ser casual é ser você.

Abilio Diniz, presidente do conselho da Península Participações

Ser casual é ser natural. É seguir a vida segundo o seu propósito. O meu é ser feliz, aprender e compartilhar. É seguir pela vida sendo assim: leve, otimista, alegre. E curtir as coisas boas da vida, sua família, mesmo seu trabalho, seus esportes. É seguir pela vida bem, bem, bem leve, buscando sempre felicidade.

Cristina Palmaka, presidente da SAP Brasil

É o equilíbrio entre corpo, mente e alma. São os temas que me apaixonam e me fazem uma pessoa cada vez melhor. Minha família, meu esporte por meio da corrida, a meditação, a natureza, são valores importantíssimos e que fazem com que sejamos cada vez mais humanos.

Projota, rapper

Ser casual, para mim, é saber valorizar as coisas simples da vida, saborear todos os gostos de seu dia, todas as cores, encontrar alegria naquilo que nem todo mundo consegue. Ser feliz, para mim, é uma questão de prática. E, quando você aprende a praticar todos os dias da sua vida, transforma cada minuto em algo importante, relevante. Aí o que há de melhor se transforma em casual.

Pedro Zannoni, CEO da Lacoste Latam

Para mim, casual é tudo o que eu faço quando fecho o laptop. Procuro estar o máximo de tempo possível com minha família, e nosso programa favorito é viajar. Esporte é parte da minha vida desde criança, continuo praticando muito, jogo futebol com meus amigos no clube e jogo tênis com meus amigos de infância. Quando não estou fazendo essas coisas, adoro ir ao cinema e leio bastante.

Fabio Coelho, presidente do Google Brasil

Casual tem a ver com espontâneo, tem a ver com aquilo que às vezes acontece por acaso, tem a ver com o que não tem necessariamente um formalismo, pode até ser um pouco constrangedor. Como dizem nossos queridos Titãs na maravilhosa música Epitáfio, “o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído”. Casual é levar a vida com leveza e conseguir aproveitar o melhor das relações entre as pessoas.

Samantha Almeida, diretora de conteúdo da agência Ogilvy

Casual fala sobre acontecimentos do acaso, do qual a gente não tem controle. Mas eu vou convidar todo mundo a uma coisa que a gente tem controle, a uma transformação urgente, da qual podemos fazer parte: ver mais mulheres negras em todos os lugares da sociedade, especialmente onde elas não estão inseridas, por falta de acesso, de oportunidade e de ter sua criatividade e sua inteligência valorizadas. Então, que sejam casuais apenas os encontros para celebrar o avanço desta sociedade que vai passar a enxergar valor, inteligência e conteúdo nessas mulheres negras que estão aí.