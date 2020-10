Craque do marketing, Ricardo Dias mostra hobbies em entrevista

“Difícil vai ser separar o que é lazer do que é trabalho”, foi a resposta de Ricardo Dias ao ser convidado para contar nesta seção o que faz em seu tempo livre. Mas, sim, ele tem muitos passatempos fora do expediente, como se verá ao longo desta página. Nascido em Londrina, Dias passou 15 anos fora do Brasil, entre Canadá, México, China, Estados Unidos e Inglaterra. A filha mais velha, de 9 anos, nasceu em Xangai e a mais nova, de 6, em Nova York. A longa jornada de expatriado ocorreu enquanto ele ocupava diversos cargos na Ambev, onde atualmente é vice-presidente de marketing. Mas por pouco tempo. Ele está se despedindo da empresa para montar o próprio negócio, com lançamento previsto para o começo do ano que vem, na área de publicidade com entretenimento. E mais não diz. Apenas sobre seus momentos casuais. Acompanhe.

–