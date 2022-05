5 mansões para aluguel nos destinos mais procurados do mundo para viajar

Mesmo diante do cenário econômico atual, os brasileiros estão considerando viajar para escapar da rotina, esquecer os problemas e buscar bem-estar. No estudo “Turismo pós-pandemia: O que esperar para o setor?”, de 2022, conduzido pela Globo, 43% das pessoas afirmaram estar poupando dinheiro para viajar nos próximos seis meses do ano.

Dentre os principais destinos turísticos, os países europeus se mantêm na liderança. Dos 15 países no mundo que mais recebem turistas internacionais por ano, oito são da Europa, de acordo com dados do Ministério do Turismo brasileiro.

Na lista, França e Espanha lideram em primeiro e segundo lugares, respectivamente. Itália (quinto), Alemanha (nono), Reino Unido (décimo), Áustria (11º), Grécia (13º) e Portugal (15º) também aparecem para completar o ranking europeu.

Com a potencialidade turística do continente, Arnaud Bughon, CEO da Latin Exclusive, empresa de aluguel por temporada e venda de imóveis de luxo, selecionou países e hospedagens disponíveis na plataforma que valem a pena serem visitados.

“A Europa, além de ser meu lugar de origem, também é um grande núcleo de experiências variadas e completamente diferentes umas das outras. É inimaginável ter um portfólio de propriedades de luxo para aluguel e não considerar a Europa como uma região essencial para os negócios”, diz Bughon.

França

"No verão, a França conta com vários festivais de artes e música, como o Festival des Vieilles Charrues, considerado o maior do país; o Festival de Avignon, um evento anual de artes realizado na cidade de Avignon; e claro, o Festival de Cannes. Além disso, a região de Provence tem como sua marca registrada os campos de lavanda e girassóis, lugar que todo turista precisa conhecer. Já em Nímes, conhecida como a 'Roma Francesa' por causa da arquitetura presente no local, você pode visitar o Museu de Arte Contemporânea Carré d’Art e admirar à sua frente Maison Carrée, o templo romano mais bem preservado do mundo."

No portfólio da agência, há uma casa do século 18, mais especificamente na comuna francesa Goudargues. A propriedade está localizada em uma área isolada de 15 hectares, perto do rio e com uma bela vista das aldeias medievais ao redor. Ela foi completamente reformada e conta com sete quartos, piscina, terraço, vinha, área de ioga e meditação e até uma floresta privada.

Espanha

"Para aqueles que buscam por lazer ao ar livre e viagens descontraídas, a Espanha é o destino perfeito no verão, principalmente na costa espanhola, onde se encontram praias paradisíacas e de água cristalina. Em Mallorca, uma ilha espanhola, você pode visitar o Palácio Real de La Almudaina, a residência oficial dos reis da Espanha na ilha, e seu museu para admirar as tapeçarias, quadros e detalhes do estilo islâmico e gótico na arquitetura."

Em Mallorca, há villa de 850 m² tem uma vista para o mar de tirar o fôlego. Além de possuir uma estrutura moderna com cinco quartos, sala de jogos, lareira, área gourmet com churrasqueira e forno de pizza, a propriedade também conta com uma praia privada e uma gruta com bar de praia.

Grécia

"A melhor época para conhecer a Grécia é no verão, quando as temperaturas estão altas e as ilhas gregas cheias de vida. Destino ideal para quem ama festas e baladas, a Grécia não decepciona nesse quesito, principalmente em Mykonos, onde se concentram a maioria das festas. No local ainda você pode visitar o Museu Arqueológico de Mykonos, um dos museus mais antigos da Grécia, construído em 1905."

Nessa famosa ilha, especificamente, a villa com hammam ganha destaque no portfólio da Latin Exclusive. Com uma vista paradisíaca para o Mar Egeu e detalhes arquitetônicos típicos da região, a propriedade conta com oito quartos, casa de hóspedes, academia, capela, piscina com borda infinita e o hammam, uma espécie de sauna a vapor turca.

Portugal

"De praias a florestas e montanhas, Portugal conta uma grande variedade de experiências turísticas no verão, mesmo sendo um país consideravelmente pequeno. Além da facilidade dos turistas brasileiros com o idioma, Portugal também oferece praias magníficas e gastronomia de primeira, com restaurantes com 6 estrelas Michelin. Além disso, é possível visitar o Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira, que apresenta a história local desde a Pré-História até a Idade Moderna."

Em Algarve, a Latin Exclusive disponibiliza essa propriedade litorânea, que fica a poucos passos das areias douradas da Praia de Galé e perto de uma reserva natural. A casa acomoda confortavelmente dez pessoas, em 600 m² de área total, e ainda possui uma grande piscina e um belo jardim cuidadosamente projetado.

Itália

"Ainda mais quente que o verão brasileiro, a Itália nessa época do ano tem dias mais longos e os melhores gelatos para refrescar qualquer paladar. Lugares pitorescos, perto da natureza, de praias ou em cidades históricas, a Itália apresenta destinos diversos e, principalmente, para quem deseja aproveitar uma culinária de referência mundial. A Lombardia, por exemplo, apresenta um dos maiores acervos de arte pré-histórica do mundo, em oito parques que se situam ao longo de 90 km de estrada, ao norte do Lago d’Iseo."

Em um cenário digno de filmes, uma villa se sobressai na bela paisagem italiana. Localizada na margem oeste do Lago de Como, essa moderna propriedade de 1,9 mil metros quadrados acomoda confortavelmente 16 pessoas e oferece spa, academia, biblioteca, adega e até uma área de lazer com piscina aquecida à beira do lago.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.