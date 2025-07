No pó, na lama: as aventuras off-road do CEO da Martha Medeiros

Gelio Medeiros, CEO da Martha Medeiros, marca conhecida pelos refinados vestidos de noiva, tem um hobby que envolve grandes aventuras: dirigir utility task vehicles (UTVs). Esses carros adaptados para terrenos off-road são os veículos que levam Medeiros por trilhas, seja no Pantanal, seja nas paisagens congeladas no Canadá. Para o executivo, o prazer de estar em um UTV vai além da velocidade ou da competição; trata-se de uma imersão na natureza, da desconexão do mundo corporativo e de momentos de união familiar.

O fascínio por carros começou na juventude, quando Medeiros andava de jipe com o pai. Quando os quadriciclos começaram a chegar ao Brasil, no final da década de 1990, ele se entusiasmou com a ideia de explorar trilhas em uma máquina mais robusta. No entanto, foi só em 2011, quando os UTVs passaram a ser adotados no país, que o executivo encontrou a combinação perfeita para o novo hobby. Os UTVs são mais estáveis do que os quadriciclos e podem custar até 200.000 reais. “Era uma derivação mais confortável do quadriciclo”, explica.

O executivo logo se uniu a um grupo que também compartilha as viagens, os Malacabados. Para ele, as expedições não são apenas sobre aventura e paisagens deslumbrantes, mas também sobre se desconectar do mundo. “Quando você está na viagem, você se desliga completamente. Até porque nesses lugares raramente há sinal de celular.”

Nas expedições, Medeiros costuma viajar com os amigos do grupo. Mas a mulher e o filho não ficam de fora. Embora as viagens mais intensas, como as que ele faz no Pantanal ou no Deserto do Jalapão, sejam mais comuns, ele sempre procura uma forma de incluir a família. “Em algumas rotas as mulheres também vão”, diz ele, dando como exemplo as viagens pelos Lençóis Maranhenses ou o caminho pela praia de Natal até João Pessoa.

Além de dividirem o hobby, Medeiros e Gabriela, sua mulher e diretora criativa da marca, têm uma rotina próxima no trabalho. Fundada em 2004 pela mãe do executivo, a Martha Medeiros conta hoje com seis lojas pelo Brasil, com mais de 300 rendeiras que já vestiram a cantora Beyoncé e a atriz Sofía Vergara.

Em família, o entusiasmo pelos motores também já influenciou Guilherme, filho de Medeiros, que participa das viagens sempre que possível. Em uma das últimas aventuras, Guilherme assumiu o controle do UTV durante a maior parte da viagem. “Ele dirigiu 95% do tempo, e eu fiquei de copiloto”, conta Medeiros. A primeira viagem entre pai e filho aconteceu quando o garoto tinha 5 anos. “Fomos para os Lençóis Maranhenses. Eu disse a ele que, depois de cinco dias, ele se cansaria e ia querer desistir. Mas ele não quis parar em nenhum momento.”

Uma das viagens mais marcantes para Medeiros foi a expedição pelo Pantanal, onde ele e seu grupo enfrentaram uma situação inusitada. “Tivemos de dormir no teto do carrinho”, lembra. A viagem estava cheia de desafios, desde atolamento na lama até o medo de encontrar animais selvagens. “Era noite, chovia muito, e o UTV quebrou. Não dava para sair da lama, então tivemos de dormir em cima do carrinho. A pior parte era saber que havia onças por perto”, conta. “Dava para ver as marcas de onça ao redor. Foi uma experiência inesquecível.”

Outra aventura aconteceu no Canadá, onde Medeiros e seu grupo enfrentaram temperaturas extremas. “Fomos para Montreal, subimos por umas 3, 4 horas, e chegamos a pegar menos 42 graus”, conta. “Quando você tirava o capacete, os cílios congelavam. Andamos sobre lagos congelados. Foi incrível, mas o maior medo eram os ursos.”

O que torna as expedições ainda mais especiais para Medeiros é a conexão com a natureza e a sensação de liberdade que elas proporcionam. Ele planeja agora conhecer o Monte Roraima e o Atacama. “O Monte Roraima vai ser uma viagem até mais difícil, com muito mais desafios. Você tem de se preparar física e mentalmente para esses lugares. São destinos inóspitos, mas é isso que torna tudo tão especial.”