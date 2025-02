Negócio com postura

Na faculdade de fisioterapia, Laudelino Risso se interessou pelo tratamento da coluna vertebral ao acompanhar as aulas do doutor André Pêgas. A afinidade da dupla de Cascavel, no Paraná, cresceu além da sala de aula: foram oito anos de trabalho e pesquisas até os dois desenvolverem um método próprio de avaliação e cuidado para dores na coluna.

O resultado virou um modelo de negócio: a Doutor Hérnia, rede de franquias especializada em tratamentos não invasivos. De uma única unidade em São Paulo em 2019, hoje tem mais de 100 clínicas pelo país. Enquanto a receita líquida de 2023 ficou na casa dos 6 milhões de reais, o faturamento de 2024 é estimado em 7,2 milhões de reais.

O diferencial da rede está na metodologia própria, que traz alívio para dores sem precisar recorrer a cirurgias ou remédios. Além disso, o custo para abrir uma franquia é relativamente baixo: são 130.000 reais, e não é necessário ser da área da saúde. Segundo Pêgas, fazer parte do Ranking EXAME Negócios em Expansão facilita na hora de negociar com potenciais franqueadores. “Nos ajuda a criar autoridade”, diz. Agora, a empresa quer ir além do Brasil.

O foco inicial da expansão internacional está na Espanha e em Portugal, onde a demanda por quiropraxia cresce. Por aqui, a meta é chegar a 300 unidades até o fim de 2025 e consolidar o modelo como referência. “Queremos que as pessoas saibam que existe um caminho seguro e eficiente para tratar dores na coluna, sem precisar de cirurgia”, afirma Risso.